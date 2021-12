Battlefield 2042: So löst ihr den neuen Bug beim Zielen nach Update 3

Manchmal ist der Blick gerade aus zielführender, als das Abschweifen nach rechts und links. Was zwar als grundsätzliche Weisheit gelten mag, nervt in Battlefield 2042 gerade eine Menge Spielerinnen und Spieler auf dem PC. Und nein: das liegt nicht daran, dass ihr zu wenig Zielwasser getrunken habt. Stattdessen verhindert ein neuer Bug, dass ihr euch als Fußsoldaten umschauen oder gar zielen könnt.

Anstatt, dass bei einer Mausbewegung nach rechts oder links euer Fadenkreuz und Soldat fröhlich der Bewegung folgt, passiert einfach gar nichts. Nach oben und unten könnt ihr aber weiterhin schauen. Das Problem betrifft unseren Infos zufolge alle Battlefield-Modi und jede Situation, bei der ihr zu Fuß unterwegs seid. Steigt ihr beispielsweise in einen Kampfjet, funktioniert alles wie gewohnt.

Auslöser des Bugs war allem Anschein nach das neue Update 3, dass am 2. Dezember um 9 Uhr aufgespielt wurde. Was alles im neuen Update drinsteckt, welche neuen Inhalte es gibt und welche anderen Bugs gefixed wurden, lest ihr in unserer Übersicht. Dort findet ihr auch die Patch Notes:

135 5 Battlefield 2042 Großer Patch 3 ist da! Alle Infos und Patch Notes

Vermutlich wird es in den kommenden Stunden oder Tagen einen offiziellen Fix für den Bug geben. Im Moment könnt ihr euch aber schon selbst helfen.

So löst ihr das Ziel-Problem

Laut des Lead Game Designers gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr den Bug beheben könnt:

Resettet eure Tastenbelegung Dazu geht ihr in die Battlefield 2042-Optionen im Spiel Wählt dann den Menüpunkt "Maus & Tastatur" aus Klickt dann auf "Zu Fuß" Und klickt dann auf "Standard Wiederherstellen"



Sollte das nicht funktionieren, könnt ihr alternativ auch versuchen, all eure Tastenbelegungen für das Umsehen zu löschen und erneut zu belegen.

Funktionieren beide Ansätze nicht, gibt es auch noch eine drastischere Variante: Löscht euren Battlefield 2042-Ordner in euren Dokumenten (nicht den kompletten Spiele-Ordner!)

Damit sollte sich das Problem lösen. Schreibt uns doch gerne in die Kommentare, ob es bei euch funktioniert hat und ob ihr noch weitere Tipps habt.