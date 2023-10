Battlefield 2042: Nach heftiger Kritik am Battle Pass soll es jetzt Änderungen geben

In Season 6 für Battlefield 2042 gibt es vor allem wieder viele neue Skins.

Seit dem 10. Oktober 2023 läuft Season 6 in Battlefield 2042. Zu den neuen Inhalten zählen eine neue Karte, neue Waffen, Gadgets und jede Menge Anpassungen.

Wie immer bietet die Season auch einen neuen Battle Pass, doch auf den reagierten große Teile der Community jüngst sehr kritisch - so sehr, dass DICE nun reagieren muss.

Zu viel des Grinds

Worum geht es? In Battlefield 2042 schaltet ihr neue Level im Battle Pass auf zwei Arten frei: durch fleißiges Spielen und durch wöchentliche Challenges. Gerade die Challenges sind seit der allerersten Season ein extrem schneller Weg, durch den Battle Pass zu kommen, weil sie a) einfach zu erledigen sind und b) reichlich Aufstiege spendieren.

Wo liegt das Problem? DICE hat die Belohnungen dieser Challenges in Season 6 massiv gedrosselt. Zum Start von Season 6 gab es pro Mission unabhängig von der Stufe bloß popelige drei Battle-Pass-Punkte. Zum Kontext: Für ein einziges Level der 100 Battle-Pass-Stufen benötigt ihr 10 Punkte. In Season 5 gab es für jede Mission deutlich mehr Punkte. Spieler kritisieren, dass sie mehr Zeit in die Freischaltung des Battle Pass investieren müssen.

Dabei sah es zu Season 5 noch sehr gut aus:

Die Lösung der Entwickler: Via Twitter erklärte DICE, dass sie Änderungen aufgrund des Feedbacks vornehmen wollen.

Konkret heißt das:

In Woche 2 werfen alle Missionen fünf Battle-Pass-Punkte ab, um den Verlust aus der ersten Woche auszugleichen.

Alle folgenden wöchentlichen Missionen werden vier Punkte geben. In Summe 36 pro Woche.

Um einen Punkt über Erfahrung zu erhalten, soll zum Start weiter eine Anzahl von 6.500 notwendig sein. Die benötigte Erfahrung pro Punkt steigt wie gehabt mit dem Battle-Pass-Level.

Laut den Entwicklern sollen diese Änderungen dazu führen, dass alle Spielerinnen und Spieler mit einem akzeptablen Investment von Zeit den Battle Pass freispielen können. Es ist noch wichtig zu erwähnen, dass Season 6 insgesamt 16 Wochen dauert, also vier Wochen länger als die vorherige.

Dice versucht, auf das Feedback der Community einzugehen. Wie seht ihr den Battle Pass für Battlefield 2042? Ist es ein anstrengender Grind oder eine gute Möglichkeit Belohnungen fürs Spielen zu bekommen? Was haltet ihr generell von den Season-Modellen in Vollpreisspielen? Oder hat Battlefield euch eh schon längst verloren? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.