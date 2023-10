Battlefield 2042: Season 6 startet nächste Woche, das kommt alles neu dazu

Mit Season 6 geht es in Battlefield 2042 in eine unheimliche Forschungsanlage.

Am 10. Oktober 2023 geht Battlefield 2042 in seine sechste Season. Ob es die letzte sein wird oder noch weitere neue Inhalte folgen, ist bisher unbekannt. Nun gibt es aber alle Details zu den neuen Inhalten sowie den Gameplay-Trailer, der die wichtigsten Neuerungen schon in Aktion zeigt. Wir fassen das Wichtigste für euch zusammen!

Neue Inhalte mit Season 6

Wie üblich bringt die neue Season eine weitere Map sowie neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände ins Spiel. Außerdem bekommt Battlefield ein neues, allerdings ziemlich kleines Fahrzeug. Die meisten neuen Inhalte könnt ihr auch schon im Gameplay-Trailer sehen:

2:18 Battlefield 2042 zeigt erstes Gameplay von der neuen Infanterie-Karte »Geheim«

Neue Karte: In Season 6 geht es in eine geheime Forschungseinrichtung in Schottland, die aus unterirdischen Räumlichkeiten und einer von Pflanzen überwucherten Kuppel besteht. Die neue Karte setzt auf Vorbilder wie Operation Metro und Locker und verzichtet vollkommen auf Fahrzeuge. Außerdem sollen sich hier einige Geheimnisse verstecken.

Neue Waffen und Gadgets: Insgesamt drei neue Waffen wird es mit Season 6 geben. Es handelt sich um eine Pistole, ein Sturmgewehr und ein halbautomatisches Präzisionsgewehr. Außerdem wird es auch wieder neue Gadgets geben, wie etwa handliche Munitions- und Gesundheitspäckchen.

Neues Fahrzeug: Der YUV-2 Pondhawk kann maximal zwei Personen transportieren, bringt sie aber besonders schnell an ihr Ziel. Bewaffnet ist der schwebende Transporter allerdings nicht, und gut geschützt seid ihr mit dem neuen Fahrzeug ebenfalls nicht.

Neuer Battlepass: Natürlich lassen sich sämtliche neue Inhalte wieder über den kostenlosen Battlepass freischalten. Dort gibt es auch neue Waffen- und Soldatenskins. Wer für die Premium-Variante draufzahlt, bekommt noch mehr kosmetische Gegenstände.

Komfort- und Balancing-Änderungen

2:08 Battlefield 2042 enthüllt im düsteren Trailer Season 6 und die neue Map

Zum Release von Season 6 bringt das Update 6.0 auch einige Gameplay-Änderungen, die den Spielkomfort und das Balancing betreffen. Folgendes ist geplant:

Neue Fähigkeit für Aufklärer: Spielt ihr einen Specialist dieser Klasse, erhaltet ihr nicht nur Vorteile beim Nutzen von Scharfschützengewehren. Ihr könnt auch schneller zu eurer Zweitwaffe greifen oder diese wegstecken. Das funktioniert mit allen Arten von Primärwaffen.

Spielt ihr einen Specialist dieser Klasse, erhaltet ihr nicht nur Vorteile beim Nutzen von Scharfschützengewehren. Ihr könnt auch schneller zu eurer Zweitwaffe greifen oder diese wegstecken. Das funktioniert mit allen Arten von Primärwaffen. Anpassungen für Rückstoß: Bei Waffen mit hoher Feuerrate ist die Abweichung durch den Rückstoß manchmal größer als durch die Zielvorrichtung zu sehen. Dieser Umstand soll behoben werden.

Bei Waffen mit hoher Feuerrate ist die Abweichung durch den Rückstoß manchmal größer als durch die Zielvorrichtung zu sehen. Dieser Umstand soll behoben werden. Aim-Assist für Konsolenspieler: Mit einem Controller sollt ihr so besser zielen können als zuvor, außerdem wird es neue Einstellungsmöglichkeiten geben.

Mit einem Controller sollt ihr so besser zielen können als zuvor, außerdem wird es neue Einstellungsmöglichkeiten geben. Bedienung von Fahrzeugen: Alle Fahrzeuge sollen sich nun realistischer verhalten, wenn ihr durch die Luft fliegt. Außerdem wurde die Steuerung von Panzern und Flugzeugen verbessert.

Alle Fahrzeuge sollen sich nun realistischer verhalten, wenn ihr durch die Luft fliegt. Außerdem wurde die Steuerung von Panzern und Flugzeugen verbessert. Anpassungen für Rao: Das Hacking-Tool des Specialist bekommt ein Rework. Es hindert gehackte Fahrzeuge nicht mehr daran ihre Waffen abzufeuern, sondern beschädigt sie stattdessen. Erledigt ihr einen gehackten Soldaten, werden außerdem dessen Verbündete in der Nähe aufgedeckt.

Was haltet ihr bisher von Season 6? Gefällt die neue Map im Geiste von Operation Locker und Operation Metro? Oder hättet ihr euch lieber ein riesiges Schlachtfeld mit Panzern, Hubschraubern und mehr gewünscht? Freut ihr euch auf die neuen Waffen und Gadgets, oder habt ihr auf etwas anderes gehofft? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!