1:04 Battlefield 2042 enthüllt im Trailer das Event Arkangel Directive mit neuen Control-Modus

Battlefield 2042 hatte bei Fans der Shooterserie keinen leichten Start. Bei seinem Launch Ende 2021 war das Spiel stark verbuggt und verfügte über weit weniger Features, als ursprünglich angekündigt.

Mittlerweile haben die Entwickler von DICE aber nachgelegt und das Spiel massiv verbessert. Die Maps wurden überarbeitet, die Klassen funktionieren. In den vergangenen Seasons kamen immer neue Waffen und Karten hinzu; seit Anfang Juni läuft die aktuelle fünfte Season »New Dawn«.

Event, Event, ein Lichtlein brennt

Jetzt hat Publisher EA für die laufende Season ein zeitlich begrenztes Event angekündigt, das schon in wenigen Tagen an den Start gehen soll: Arkangel Directive. Den Trailer zum Event haben wir euch oben eingebunden.

Kernfeature von Arkangel Directive ist ein neuer Spielmodus namens Control für 48 Spieler, die in zwei Teams zu je 24 Spielern gegeneinander in die Schlacht ziehen.

Wie spielt sich das?

In Control werdet ihr wechselnde Kommandopunkte erobern und halten müssen, von denen aus ihr an Satelliten-Terminals Daten hochladet. Seid ihr damit erfolgreich, verdient ihr Aufstiegspunkte, mit denen ihr Fahrzeuge für euch und eure Teamkameraden anfordern könnt.

Das Objekt eurer Begierde in Control: Die Satelliten-Terminals. Haltet ihr sie, verdient ihr Aufstiegspunkte.

Control ist damit deutlich mehr auf Tempo ausgelegt als klassische Spielmodi und wird die Dynamik von Battlefield 2024 noch einmal grundlegend verändern.

Der Modus wird auf den drei Karten Reclaimed, Orbital und Valparaiso spielbar sein und in jeder der beiden angekündigten Wochen wechselnde Belohnungen bieten. Bisher bekannt sind:

Belohnungen in Woche 1:

1 seltener Hintergrund: Paradigm Shift

1 epischer Glücksbringer: Final Sleep

1 epischer Waffen-Skin: Force Fusion

Belohnungen in Woche 2:

1 seltener Hintergrund: Expendable

1 epischer Kampfhelm: Interneural

1 epischer Pistolen-Skin: Binary Charge

Wann geht's los?

Das Event Arkangel Directive läuft vom 11. Juli bis zum 25. Juli 2023.

Eure Meinung ist gefragt: Spielt ihr noch Battlefield 2042 oder habt ihr dem Shooter bereits den Rücken gekehrt? Ist das Spiel eurer Meinung nach besser geworden als beim Release? Was ist überhaupt euer liebstes Battlefield? Schreibt uns all das gerne in die Kommentare.