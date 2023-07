Battlefield 2042: Monatelange Jagd auf einen Streamer gipfelt in spektakulärer Helikopter-Schlacht

In den richtigen Händen kann ein Helikopter in Battlefield 2042 das gesamte Schlachtfeld dominieren.

Wer bei Battlefield 2042 in einen Helikopter steigt, wird zur mit Raketen und Miniguns ausgerüsteten Kampfmaschine. Doch spätestens wenn man über dem Schlachtfeld seine Kreise zieht, fällt einem auf, dass dafür ein großer Preis gezahlt werden muss.

Schließlich wird man zur höchsten Zielpriorität für jeden Spielenden auf dem Schlachtfeld, der Raketen verschießen kann. Der sowieso schon von anderen Spielenden systematisch gejagte Streamer AsheBF zeigte, dass das mit genug Übung aber gar nichts heißen muss.

Was ist passiert?

Nachdem AsheBF fast ein ganzes Jahr lang von anderen Spielenden in seine Lobby verfolgt wurde, nur um gezielt ausgeschaltet zu werden, hat der Streamer, der vornehmlich als Hubschrauber-Pilot in die Schlacht zieht, einen unglaublichen Skill entwickelt. Aber seht am besten selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

In einem kurzen Video, das er auf Twitter veröffentlicht hat, seht ihr, wie er von zwei Kampfjets, einigen Bodenfahrzeugen und Gott weiß wie vielen Truppen mit Raketen befeuert wird. Trotz dieser Großoffensive konnte er sich für einige Zeit in der Luft halten und sogar noch zwei Flugzeuge platt machen machen.

Wieso wird AsheBF gejagt?

In einem Stream hat AsheBF verraten, dass die gezielte Jagd bereits seit 10 Monaten läuft. Gestartet ist das Ganze in Folge eines kleinen Streites zwischen ihm und einigen anderen Spielenden. Zwar ist es in Shootern wie Battlefield 2042 klar, dass die anderen User versuchen, einen auszuschalten, doch es bleibt dennoch unfair, wenn von Beginn an immer eine bestimmte Person gezielt gejagt wird.

Mit der Zeit wurde das Mobbing immer schlimmer. Einmal änderte ein Spieler sein Gamer-Tag zum echten Namen eines verstorbenen Freundes von AsheBF, der vor kurzer Zeit Selbstmord begangen hatte. Als er es gesehen hatte, fühlte er sich nach eigener Aussage, als wäre ihm die Seele herausgerissen worden.

Was haltet ihr von AsheBFs Skills? Benutzt ihr in Battlefield 2042 auch regelmäßig den Helikopter, wählt ihr lieber andere Fahrzeuge oder sind eure Füße das Mittel zur Fortbewegung? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!