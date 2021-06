Langjährige Fans feiern den neuen Gameplay-Trailer von Battlefield 2042. Aber warum eigentlich? Richtig gut verdeutlichen lässt sich das an einem Trailer-Remake in Battlefield 4. Das zeigt nicht nur die Parallelen zwischen dem 2013er Spiel und dem neuen Ableger, sondern auch gelungenen Fan-Service der Entwickler.

Im Video seht ihr einen möglichst detailgenauen Nachbau des neuen BF2042-Trailers – nur eben in Battlefield 4! Der Youtuber »Danny on PC« hat das Video mithilfe von Spieleraufnahmen erstellt. Was dabei herauskommt, ist zwar keine hundertprozentige Kopie, aber dafür eine wirklich hübsche Hommage an die gute alte Zeit:

Wir sehen viele bekannte Szenen aus dem neuen Gameplay-Trailer zu Battlefield 2042. Und der Umstand, dass sie sich so einfach in Battlefield 4 umsetzen lassen, zeigt den gelungenen Fan-Service. Der hat nämlich erkannt, was sich Battlefield-Fans am dringendsten wünschen: Einen Nachfolger, der im Geiste an die beliebten modernen Titel BF3 und BF4 anschließt.

Wieso loben alle den »Fan-Service«?

Was ist das überhaupt? In dem Fall meint der Begriff »Fan-Service« die Fähigkeit eines Entwicklers, die Wünsche und Vorlieben der Spielerbasis zu erkennen und sinnvoll in neue Serienteile einfließen zu lassen.

In den beiden Trailern, die es bislang von Battlefield 2042 zu sehen gibt, praktizieren Dice und EA genau das: Wissen, wie die Fans ticken, was eine emotionale Reaktion bei ihnen erzeugt – und damit clever zu spielen.

Erinnert ihr euch an die lächerlich-bekloppte Szene, als ein Jetpilot mal eben unterwegs aus dem Flugzeug steigt, einen Feind mit der Bazooka vom Himmel schießt und gemütlich wieder im Pilotensitz platznimmt? Hier seht ihr, wovon wir sprechen:

Das ist einer der »typischen Battlefield-Momente«, den die Militär-Sandbox der großen Level bietet. Dabei ist nichts geskriptet, lediglich die benötigten Gameplay-Funktionen sind vorhanden. Den Rest entwickeln Spieler durch Ausprobieren.

Und wie eine heftige emotionale Reaktion auf eine solche Fan-Referenz aussieht, zeigt euch der Spieler »Rendezook«, der dieses halsbrecherische Manöver in Battlefield als erster praktizierte und damit zu einer Szeneberühmtheit wurde:

Lest unsere Übersicht zu Battlefield 2042, wenn ihr mehr zum Spiel erfahren wollt:

