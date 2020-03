Als Battlefield 5 seinerzeit angekündigt wurde, präsentierte der Trailer unter anderem ein umfangreiches Anpassungs-Feature für die Panzer. Doch das Spiel erschien und von der versprochenen Customization fehlte - abgesehen von einem »Coming Soon« - bis Update 6.2 jede Spur. Über diesen Umstand macht sich der Entwickler jetzt selbst mit einem kostenlosen Skin witzig.

