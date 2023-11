Um 92 Prozent reduziert: Battlefield 5 hat jetzt so viele Spieler wie seit Jahren nicht mehr

Battlefield 5 reitet derzeit auf einer Welle neuer Beliebtheit.

Battlefield 5. Jahre erlebt Jahre nach Release einen rasanten Anstieg der Spielerzahlen - um mehr als 300 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der jüngst vergangenen Wochen. Und selbst der konnte sich schon sehen lassen.

Ein Grund dafür ist sicherlich der aktuelle Rabatt. Ihr bekommt Battlefield 5 für nur vier Euro auf Steam.

Der Nachfolger sieht alt aus

Die obigen Grafiken zeigen es überdeutlich: Battlefield 5 schlägt derzeit nicht nur seinen direkten Nachfolger Battlefield 2042 deutlich - sowohl kurzfristig als auch längerfristig. Vor allem zuletzt kommt der Teil im Zweiten Weltkrieg locker auf die doppelte Spielerzahl als 2042.

Der Ausschlag bei Battlefield 2042 im Oktober ist auf einen Free2Play-Testzeitraum zurückzuführen. Seitdem tendieren die Zahlen von mehr als 100.000 aber wieder klar abwärts - und es ist auch aktuell kein starker Wiederanstieg dank des auch hier laufenden Sales zu erkennen. Es kostet allerdings auch mehr als das doppelte als Battlefield 5.

Wer jetzt denkt: Und was ist mit Battlefield 1? Wir haben euch und den bis heute anhaltend beliebten Vor-Vorgänger von Battlefield 2042 nicht vergessen. Der Serienausflug in den Ersten Weltkrieg erlebt hingegen derzeit stark reduziert ansteigende Spielerzahlen, die bisher etwa eine Verdoppelung der jüngsten Durchschnitte darstellen, knapp 30.000. Battlefield 3 und 4 hingegen zeigen trotz kräftiger Rabatte keine nennenswerte Veränderung.

9:18 Battlefield 2042 - Mit Season 5 ist der Shooter endlich auf Kurs!

Im obigen Video zeigen wir euch, was sich bei Battlefield 2042 alles getan hat. Denn es ist mitnichten derselbe Titel, wie bei Release. Es hat sich seitdem einiges getan, was genau und wo vielleicht immer noch Verbesserungspotenzial im Schützengraben liegt, verraten wir euch!

Welchen Battlefield-Serienteil spielt ihr derzeit? Welche Schlachtfelder ziehen euch vor den PC oder die Konsole? Ist es 2042 oder sollte Battlefield lieber bei seinen historischen Wurzeln bleiben? Welches Szenario würdet ihr gerne als Nächstes besuchen? Sollten wir in geopolitisch unruhigen Zeiten überhaupt aktuelle Militärszenarien in Spielen nutzen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!