Angeblich sind erste Screenshots aus Battlefield 6 aufgetaucht. Bevor wir euch erzählen, was sie zeigen und was bekannte Insider dazu sagen, müssen wir eine dicke Warnung vorausschicken: Es handelt sich um einen unbestätigten Leak, dessen Echtheit wir leider nicht prüfen können. Wir haben eine Anfrage an EA geschickt und geben euch hier Bescheid, falls wir eine Antwort bekommen.

Allerdings passen die Bilder genau zu dem, was bereits aus anderen Quellen durchgesickert ist, wir halten das Gerücht daher für glaubwürdig. So wie es aussieht, ist das Setting von Battlefield 6 tatsächlich bestätigt.

Was zeigen die Screenshots?

Die Bilder selbst können wir euch hier nicht zeigen, sie kursieren aber auf Reddit und Twitter. Stattdessen beschreiben wir, was auf ihnen zu sehen ist:

Bild 1 zeigt ein User-Interface samt Mini-Map und Crosshair, eine startbereite Rakete und mehrere hohe Gebäude. Ein Tornado zieht ziemlich nahe dran vorbei oder bewegt sich darauf zu. Die Aufnahme scheint aus einem Cockpit heraus gemacht zu sein, eine Geschwindigkeits- und Höhenanzeige weisen ebenfalls darauf hin.

Auf Bild 2 ist eine Szene in der Luft zu sehen, mehrere Flugzeuge nehmen Kurs auf eine grüne Insel oder Landzunge, auf der die Gebäude von Bild 1 zu erkennen sind. Ein dunkler Sturm zieht am Horizont über dem Meer auf. Leider ist die Auflösung ziemlich niedrig, daher sind Details schwer zu erkennen.

Sind die Screenshots echt? Das können wir nicht beantworten, allerdings passen sie exakt zu Skizzen, die kürzlich von Insidern veröffentlicht wurden. Unter anderem bestätigt der bekannte Leaker Tom Henderson, dass die Screenshots tatsächlich Battlefield 6 zeigen und aus dem Reveal-Trailer stammen:

Was lässt sich daraus ableiten? Falls die Bilder tatsächlich echt sind, dann bestätigen sie mehrere Gerüchte um das neue Battlefield:

Wetterereignisse wie Tornados spielen eine Rolle.

Das Setting scheint tatsächlich Modern Military oder die nahe Zukunft zu sein, das Gezeigte wirkt zwar leicht futuristisch, aber nicht wie Sci-Fi. Angeblich befinden sich sämtliche Waffen und Fahrzeuge von Battlefield 6 bereits in der echten Welt in Entwicklung.

Senkrechtstarter sind wohl tatsächlich steuerbar.

Raketen-Starts kommen auf der Map vor.

Damit passen die Screenshots auch exakt zu den Infos, die wir bisher zu Battlefield 6 zusammengetragen haben:

Wann kommt der Reveal-Trailer? Bis zur offiziellen Ankündigung von Battlefield 6 mitsamt Video dürfte es nicht mehr lange hin sein. Immerhin steht der Release des Spiels noch für 2021 auf EAs Plan, vorher soll es noch eine Alpha-Spielphase geben. Laut dem Publisher soll der Reveal noch im Frühling stattfinden, Experte Phil wagt eine konkrete Prognose:

82 4 Mehr zum Thema Battlefield 6 Reveal-Termin: Unsere Prognose

Angeblich soll Battlefield 6 nicht nur bei Grafik und Zerstörung neue Maßstäbe setzen, sondern auch mehr Spieler als je zuvor auf eine Map lassen. Die Rede ist von bis zu 128 Teilnehmern pro Match - das lässt viele an einen Battle-Royale-Modus glauben.