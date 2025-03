Neue Leaks aus Battlefield 7 bestätigen Rückkehr mehrerer Features - und nicht alle sind unumstritten

In Battlefield Labs wird aktuell unter anderem das 3D-Spotting getestet.

Das neue Battlefield hat noch nicht einmal einen richtigen Namen, da gibt es bereits zahlreiche Leaks zum neuen Shooter von Publisher Electronic Arts. Diese stammen aus dem Communtiy-Testprogramm Battlefield Labs, das es Fans erlaubt, Pre-Alpha-Versionen des Spiels zu testen und Feedback zu geben.

Aus diesem Grund sind alle Infos aus diesen Leaks mit Vorsicht zu genießen, da sie nicht den Stand des Spiels zum Release widerspiegeln. Einzelne Features können sich im Verlauf der Entwicklung noch ändern oder ganz wegfallen.

Mögliche Features für Battlefield 7

Nachdem bereits vor einigen Wochen erste Details zu Battlefield 7 aufgetaucht waren, folgt nun der nächste Schwung an Info-Häppchen.

3D-Spotting

In einem Reddit-Thread wird dieses neu aufgetauchte und nicht ganz unumstrittene Thema diskutiert. Mithilfe des Features können Spieler andere Gegner für das eigene Team markieren.

Konkret können Spieler beim 3D-Spotting per Tastendruck einen anvisierten Gegner für das eigene Team sowohl auf der Karte als auch im HUD sichtbar machen. Wie deutlich diese Markierung ausfällt, unterscheidet sich in den verschiedenen Serienteilen.

In BF 2042 können Squadmitglieder etwa die komplette Silhouette des Feindes für einen kurzen Zeitraum durch Wände sehen, in anderen Teilen ist es nur ein Symbol. Das »Wallhack-Argument« führen auch viele Kritiker dieses Features an.

Andere sehen es als ein wichtiges Werkzeug für den Informationsaustausch innerhalb des Teams an und finden es gut, dass die Aufgabe, Gegner zu entdecken, nicht nur den Aufklären zufällt.

23:37 Der Battlefield-Riesenleak verrät schon so viel!

Finisher

Wie Multiplayer First berichtet, gibt es in einer Telegramgruppe Videos von Finishing-Moves im neuen Battlefield. Diese fallen dort wesentlich kürzer und weniger inszeniert aus als beispielsweise in Call of Duty.

Finisher gab es auch schon in anderen Battlefield-Teilen. Es ist aktuell nicht bekannt, ob Nahkampfwaffen einen eigenen Waffenslot bekommen und je nach Art ihre eigene Take-Down-Animation haben.

Waffeninspektion

Aus derselben Quelle stammt die Info, dass die Waffen im Match selbst inspiziert werden können. Dabei soll es sich um keine fixe Animation handeln.

Wie in Battlefield 5 können Spieler die Waffe in die Hand nehmen und mit der Bewegung der Maus frei betrachten. So können beispielsweise neu freigeschaltete Waffen oder Skins im Spiel begutachtet werden.

Bisher gibt es nur sehr wenig offizielle Infos zum nächsten Battlefield, ihr findet oben in der Box eine genaue Analyse der bisherigen Leaks mit allen Details zu Klassensystem, Waffen und Movement. Vieles erinnert an Battlefield 3 und auch 4. Eine Richtung, die der GameStar-Community Hoffnung machen könnte, denn schließlich gehören beide Teile zu euren Favoriten.