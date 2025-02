Wir haben 9.000 von euch nach dem besten Battlefield gefragt und ein Klassiker setzt sich klar durch

Battlefield ist eine der größten Shooter-Marken aller Zeiten, doch welches Spiel der Serie ist eigentlich das Beste? Genau das wollten wir von euch wissen und haben nach euren Favoriten gefragt. Fast 9.000 Stimmen wurden abgegeben, und das Ergebnis ist eindeutig: Battlefield 3 ist euer unangefochtener Spitzenreiter!

So habt ihr abgestimmt

In der folgenden Übersicht seht ihr die Stimmenverteilung der Umfrage. Battlefield 3 konnte sich mit großem Vorsprung an die Spitze setzen:

Mit großem Abstand führt Battlefield 3 die Liste an. Battlefield 4 landet auf Platz 2, aber mit fast 1.000 Stimmen weniger. Danach folgen mit Bad Company 2 und Battlefield 1 zwei weitere Fanlieblinge.

Battlefield 2042 hingegen liegt mit nur 87 Stimmen weit hinten – ein weiteres Zeichen für die Enttäuschung vieler Spieler über den neuesten Teil der Reihe.

Das sagt ihr im Detail

In den Kommentaren unter der Umfrage wurde wieder viel diskutiert. Während Battlefield 3 für viele der unangefochtene König bleibt, gibt es einige, die eher Battlefield 1 oder gar die ganz alten Teile favorisieren.

Viele von euch sehen jedoch Battlefield 3 als das ultimative Battlefield-Erlebnis. Kernkraft88 bringt es kurz und knapp auf den Punkt:

Ganz klar BF3 für mich.

Auch Die Legende hebt die Stärken des Spiels hervor:

BF3 war die absolute Prime Time der Serie. Da hat einfach vieles gepasst – zu seiner Zeit top Grafik, geile Maps, konkurrenzloser Sound, das Infanterie/Fahrzeug-Verhältnis war gut. Und dank der DLCs gab’s noch mehr Abwechslung und die besten BF2-Maps. [...]

Leser Melone erinnert sich noch besonders an die Präsentation auf der E3:

Ich weiß noch, als BF3 auf der E3 vorgestellt wurde, es sah unglaublich aus, fotorealistisch für damalige Verhältnisse. Es kam zu einer Zeit, in der die Multiplayer-Giganten CoD und BF in ihrer Prime waren. [...]

24:51 Das neue Battlefield verspricht viel - Aber fallt nicht darauf rein!

Trotz Platz 4 in der Abstimmung hat Battlefield 1 immer noch eine treue Fangemeinde. Knusperwichtel hält es sogar für das beste Battlefield:

Keine Schlachten waren so atmosphärisch und intensiv wie in Battlefield 1! Die Grafik sieht heute noch fantastisch aus, und man hat eine Menge Waffen und Ausrüstung!

Auch Aziel stimmt zu, gibt aber zu bedenken, dass die Definition des besten Battlefield subjektiv ist:

Für mich ist BF1 wegen der Atmosphäre das Beste. Aber es stellt sich die Frage: Lieblingsspiel nach welcher Definition? Beste Atmosphäre? Beste Karten? Beste Waffenphysik?

Einige Veteranen können nicht verstehen, warum Battlefield 2 nicht weiter oben in der Liste steht. StoneyWoney meint:

Mir scheint, hier hat nicht jeder BF2 gespielt. Was man nicht kennt, kann man natürlich auch nicht am besten finden.

Auch ferrerons ist überzeugt, dass Battlefield 2 das beste der Reihe bleibt:

Battlefield 2 ist konkurrenzlos. Ein besseres BF wurde nie erfunden.

Und Grimmwolf ergänzt nostalgisch:

[...] Von Deckung zu Deckung zu rennen, wissend, dass man nur begrenzte Ausdauer hatte... Mega spannend und verhinderte zudem die Hüpferei.

Die Umfrage zeigt klar: Die goldene Ära von Battlefield liegt für viele zwischen Battlefield 2 und Battlefield 4. Battlefield 2042 hingegen konnte die meisten von euch nicht überzeugen – und daran wird sich wohl auch nichts mehr ändern.

Doch es gibt Hoffnung: DICE hat bereits angekündigt, dass sich das kommende Battlefield 7 an den besten Teilen der Serie orientieren soll. Was euch dort genau erwarten könnte, erfahrt ihr oben in der Link-Box.