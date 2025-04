Battlefield 7: Neue Leaks zeigen Maps, überarbeitetes Interface und massig Gameplay

Im neuen Playtest zu Battlefield 7 donnern nun auch Jets und Helis über das Schlachtfeld.

Es gibt mal wieder neue Leaks zu Battlefield 7 - und über 20 Minuten Gameplay aus dem Playtest. Im Mittelpunkt stehen dabei die brandneue Map Capstone, spektakuläre Fahrzeug-Action und ein überarbeitetes Interface, das vielen von euch gefallen dürfte.

Neue Map, überarbeitetes UI und mehr

Das ist die neue Map: Capstone ist in Tadschikistan angesiedelt und fällt durch ihr lineares Layout auf – mit mehreren Flaggenpunkten, die für spannende Frontverläufe sorgen.

Im Norden erwarten euch Gebäude, während der Süden von Trümmern dominiert wird. Wer jetzt an die Karte Golmud Railway aus Battlefield 4 denken muss, liegt gar nicht so falsch: Die Map erinnert in ihrer Struktur durchaus an diesen Fan-Liebling.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wie ihr im Video seht, waren auch Jets und Helikopter im Playtest erstmals spielbar. Die Soundkulisse überzeugt dabei auf ganzer Linie, das Dröhnen der Rotoren und das Kreischen der Triebwerke sorgen definitiv für Gänsehaut, wenn die Maschinen über das Schlachtfeld donnern.

Auch die Effekte beim Abschuss eines Helikopters, etwa durch einen gezielten RPG-Treffer, sind spektakulär in Szene gesetzt. Allerdings wirken die Flugmechaniken der Jets laut ersten Tester-Eindrücken noch wie ein Platzhalter und erinnern stark an Battlefield 2042 – hier dürfte bis zum Release noch nachgebessert werden.

0:15 15 Sekunden aus Battlefield 7 beweisen: So stark wird sich die Zerstörung auf eure Taktik auswirken

Autoplay

Ein Pluspunkt für die Immersion dürfte auch das überarbeitete UI sein: Das Interface wurde deutlich entschlackt. Wo in früheren Playtests ein HUD voller Anzeigen und Symbole den Bildschirm füllte, wirkt jetzt alles aufgeräumter und übersichtlicher.

Ein weiteres spannendes Detail: Das neue System zur Waffenmodifikation orientiert sich eher an Hardcore-Shootern wie Tarkov als an den bisherigen Battlefield-Teilen. Jede Waffe kann mit zahlreichen Aufsätzen und Munitionstypen bestückt werden, wobei ein Punktesystem die maximale Ausrüstung begrenzt.

Darüber hinaus gibt's noch viele kleinere Verbesserungen. Das Spawn-System für Fahrzeuge orientiert sich wieder an den Wurzeln von Battlefield 4, bei den Capture-Zonen im Conquest-Modus wurden die dicken Linien aus früheren Tests jetzt deutlich dezenter gestaltet und es gibt einen Schießstand, in dem ihr eure gemoddeten Waffen ausgiebig testen könnt.

Ein offizielles Release-Datum zu Battlefield 7 gibt es bislang nicht, wir rechnen aber mit einer Veröffentlichung im Herbst 2025, spätestens im Frühjahr 2026.