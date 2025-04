»Ok, Schluss jetzt« - SBMM-Debatte ums neue Battlefield wird so wild, dass der Community Manager einschreitet

Ein Leak zu Battlefield 7 lässt die Gemüter der Community hochkochen.

Nachdem bereits zahlreiche Leaks aus dem Communtiy-Testpgramm viele über Gameplay und Inhalte von Battlefield 7 verraten haben, graben einige Spieler nun tiefer. Dabei wurden Details zum Matchmaking gefunden, das in den Test-Sessions ausprobiert wurde. Teile der Community sahen beim Begriff SBMM aber direkt rot, das Ganze kochte so sehr hoch, dass der Community-Manager mal auf den digitalen Tisch hauen musste.

Aber der Reihe nach.

Wie mp1.com berichtet, gehen die Infos zum SBMM auf einen Dataminer namens schroomi zurück. Dieser hat ein Matchmaking, das sich auf die Leistung (K/D/R, Punkte pro Minute, usw.), Plattform und Verbindungsqualität (Ping) stützt.

Nachdem einige Reddit-Posts sich unter anderem wünschten, das Spiel würde ein Flop werden, wenn es SBMM nutzt, äußert sich David Sirland, der Lead Producer des Spiels, mit einem eigenen Post zu dem Thema.

Zunächst stellt er klar, dass Battlefield 7 ein SBMM-System hat, dass dieses allerdings Ping und Wartezeit auf ein Match priorisiert und der Skill des einzelnen Spielers nur eine untergeordnete Rolle spielt.

Außerdem hält er »Skill« als Matchmaking-Faktor nicht für etwas grundsätzlich Schlechtes. Es ist sogar nötig, um gleichstarke Teams zu gewährleisten. »Es würde keinen Spaß machen, wenn alle guten Spieler im selben Team landen würden, oder?«, erklärt Sirland.

23:37 Der Battlefield-Riesenleak verrät schon so viel!

Unter dem Beitrag von Sirland meldet sich auch TOTALfps zu Wort und spricht das grundsätzliche Problem mit den Leaks und daraus resultierenden Diskussionen an. Er erklärt:

In Battlefield Labs geht es um die Entwicklung und Zusammenarbeit an der Zukunft von Battlefield, und wir wollen das auf die richtige Art und Weise tun. Ich möchte alle daran erinnern, dass die Dinge, die in Battlefield Labs stattfinden, ihren Weg bis zur endgültigen Ziellinie finden können oder auch nicht. Das ist das Großartige an diesem Programm.