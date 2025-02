Erstes Gameplay aus Battlefield 7, neues Programm »verbindet ausgewählte Spieler direkt mit den Entwicklern«

Bei der Vermarktung von Battlefield findet gerade offenbar eine Zeitenwende statt: Anstelle eines pompös inszenierten Trailers mit viel Theatralik samt Vorbesteller-Offensive, erwartet uns nämlich diesmal beim ersten Reveal vorrangig ein Community-Ansatz.

Genauer gesagt: das Comeback des Community Test Environment, kurz CTE. Unter dem neuen Titel Battlefield Labs wollen die Entwickler nämlich Fans für das nächste Spiel an Bord holen und frühzeitig Feedback sammeln.

Aber nun erstmal zum Gameplay-Teaser! Springt dazu zu im Video unten zu Minute 04:40:

5:05 Im ersten offiziellen Video zu Battlefield 7 verstecken sich 11 Sekunden Gameplay

Was sofort auffällt:

Ein modernes Setting im Stil von BF3 und BF4

M1 Abrams-Kampfpanzer und M4-Gewehre sind zu sehen

Zu den Schauplätzen zählt auch der Nahe Osten

Zerstörung spielt wieder eine deutlich stärkere Rolle

Es gibt authentisch wirkende Soldaten (statt Specialists)

Der klassische Battlefield-Soundtrack ist wieder da

»Das bestmögliche Battlefield machen«

Battlefield Labs ist eine Testserver-Umgebung, in der Spieler frühe Versionen spielen und die Entwickler direkt unterstützen sollen. Von offizieller Seite heißt es zu Battlefield Labs:

Battlefield Labs ist eine exklusive neue Testumgebung, die ausgewählte Spieler direkt mit den Entwicklern verbindet. Ihr werdet testen und uns direktes Feedback geben können, damit wir das bestmögliche Battlefield machen können. Los geht es mit Usern in Europa und Nordamerika, später kommen andere Regionen hinzu. Der Platz ist begrenzt, wir möchten euch trotzdem alle zur Anmeldung ermuntern.

Viele Fans begrüßen diesen Community-zentrischen Schritt. Auf Reddit kommentiert der Nutzer undertheskin: »Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich bin froh, dass die Playtests nicht nur intern oder für Content Creator sind.«

Was und wann wird getestet?

Battlefield Labs hat noch keinen Termin, wird aber noch vor Release des Spiels starten. Getestet werden laut Produzent David Sirland unter anderem folgende Aspekte:

Zerstörung

Maps

Vehikel

Spielmodi

Spielgefühl

Neue Features

Was war das CTE?

Battlefield Labs kann als direkter Nachfolger des eingestellten CTE-Programms verstanden werden. Eingeführt wurde es nach dem holprigen Start von Battlefield 4, aber auch in anderen Ablegern war es im Einsatz (zuletzt bei Battlefield 1).

In der CTE sollten die größten Kritikpunkte an BF4 identifiziert und behoben werden. In der Community wurde das Feature überwiegend positiv aufgenommen.

Aufgrund des CTE-Feedbacks konnten seinerzeit zahlreiche Korrekturen am Design und der Technik vorgenommen und auch in nachfolgende Spiele übernommen werden – darunter die damals häufig geforderten Verbesserungen am Netcode von BF4.

Dass das CTE-Programm nach Battlefield 1 beendet und für keinen der umstrittenen Nachfolger mehr reaktiviert worden war, löste in der Community Unverständnis aus. Spieler und Influencer kritisierten gleichermaßen die Schließung eines der wichtigsten Feedback-Kanäle der Seriengeschichte.