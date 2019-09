Battlestar Galactica-Produzent klärt auf: Neue Serie wird kein Reboot!

NBCUniversal entwickelt eine neue Science-Fiction-Serie nach dem Kultklassiker Battlestar Galactica für den eigenen kommenden Streaming-Dienst Peacock. Jetzt meldet sich Sam Esmail als Produzent der neuen Serie (via Twitter) zu Wort und stellt klar: Es wird kein Serien-Reboot.

Esmail bezeichnet sich selbst als ein großer Fan der TV-Serie aus dem Jahr 2003 und so möchte er - entgegen ersten Berichten - auch keinesfalls etwas ändern, dass »perfekt« sei. Stattdessen entwickelt er mit dem Studio eine völlig neue Geschichte in der Mythologie über die Zylonen-Kriege, die dem Original treu bleiben soll. Weitere Details dazu wollte er zu diesem frühen Zeitpunkt aber noch nicht preisgeben.

BSG fans, this will NOT be a remake of the amazing series @RonDMoore launched because... why mess with perfection? Instead, we’ll explore a new story within the mythology while staying true to the spirit of Battlestar. So say we all!