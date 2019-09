Nach Disney und Warner kündigt nun auch Universal einen Streaming-Dienst an. Der hört auf den Namen Peacock und soll im April 2020 mit einer Fülle an eigenen Filmen und Serien an den Start gehen. Bei der offiziellen Ankündigung lässt das Studio sogleich eine Bombe platzen: Der beliebte Science-Fiction-Klassiker Battlestar Galactica erhält ein Serien-Reboot.

Statt Kinofilm wird es doch ein Serien-Reboot

Seit Jahren schon möchte das Studio Battlestar Galactica wiederbeleben. Zunächst war lange Zeit ein Kinofilm geplant, doch daraus wurde nichts. Nun soll es doch eine neue Serie werden. Sam Esmail, Erfinder der Serie Mr. Robot, wird die neue Battlestar Galactica-Serie als Produzent auf den Weg bringen.

Geplant ist nun eine moderne Version der Kultserie aus dem Jahr 2003. Damit wäre es nicht die erste Neuauflage für Battlestar Galactica, denn die Serie basierte ihrerseits auf dem Original aus den Siebzigern. Universals Reboot soll sich aber an der neuen Serie orientieren. Nur ob es auch ein Wiedersehen mit den bekannten Charakteren geben wird, konnte noch nicht bestätigt werden. Details zur Story gibt es noch nicht.

Battlestar Galactica als Serie, Film und Spiel

Die Science-Fiction-Serie Battlestar Galactica (2004 bis 2009) mit Edward James Olmos (Agents of S.H.I.E.L.D.), Mary McDonnell (Major Crimes) und Katee Sackhoff (Longmire) basiert auf der Originalserie Kampfstern Galactica von Glen A. Larson aus dem Jahr 1979. Es folgten Filme wie Battlestar Galactica: The Plan (2009) und Battlestar Galactica: Blood & Chrome (2012), sowie eine Prequel-Serie namens Caprica (2010-2011), die aber nach nur einer Staffel wieder eingestellt wurde.

Mit der Serien-Neuauflage hofft NBCUniversal das beliebte Franchise mit vielen weiteren Produktionen wiederzubeleben. Damit dürfte auch der Weg für weitere Spiele frei sein. Zuletzt erschien das Strategiespiel Battlestar Galactica: Deadlock im Jahr 2017 für den PC, Playstation 4 und Xbox One.