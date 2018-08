Wer wollte nicht schon immer einmal den Alltag der fleißigen Bienchen hautnah in einem Computerspiel miterleben? Zugegeben, vermutlich nicht viele. Der Bee Simulator will diese Genre-Lücke jedenfalls schließen und liefert ein Flugspiel aus der Perspektive der bedeutsamen Insekten.

Willkommen im Bee Simulator, der euch anders als der verrückte Goat Simulator nicht in die Rolle einer apokalyptischen Ziege versetzt, sondern euch als Biene die Möglichkeit gibt, euren Schwarm samt Nest vor dem drohenden Untergang zu bewahren.

Bear Simulator - Der neue Goat Simulator?

Für jede Biene was dabei

In einem der drei Modi im Bee Simulator folgt ihr als Biene nämlich einer entsprechenden Geschichte, die sich um die bevorstehende Abholzung des Baums dreht, in dem sich euer Nest befindet. Als Mitglied einer »Bienenfamilie« ist es nun eure Aufgabe, das Unheil zu verhindern.

Bei eurer Reise stellen sich euch gefährliche Wespen in den Weg, denen ihr mutig mit eurem Stachel entgegentreten müsst. Trotz dieser Kampfsituationen will sich Bee Simulator komplett gewaltfrei präsentieren. In geruhsameren Momenten tanzt ihr mit euren Mit-Bienen, erforscht eine picknickende Menschen-Gruppe oder macht euch auf die Suche nach dem besten Blütenstaub.

Ein weiterer Modus ist für die Freigeister unter den Bienen gedacht und gibt euch die Gelegenheit, die vom Central Park in New York inspirierte Spielwelt ohne Einschränkungen zu erkunden.

Auch ein Koop-Multiplayermodus ist bei Bee Simulator dabei, allerdings auf Splitscreen beschränkt. Dort habt ihr die Möglichkeit, »gemeinsam oder gegeneinander« anzutreten.

Bee Simulator befindet sich seit April 2017 beim polnischen Studio Varsav Game Studios in Entwicklung und erscheint im Herbst 2018 für PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch.

Hier geht es zur Steam-Shopseite von Bee Simulator