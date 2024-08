Berüchtigtes WoW-Mount kostete einst über 1.000 Dollar - wird jetzt kostenloser Twitch Drop

Dieses geisterhafte Mount können sich WoW-Fans bald als Twitch Drop sichern.

Gute Nachrichten für alle World of Warcraft-Fans! Nicht nur erscheint in Kürze mit The War Within die nächste große Erweiterung, die uns im Vorabtest bereits überzeugen konnte. Blizzard bringt auch ein heiß begehrtes Reittier zurück – den Ghastly Charger bzw. das geisterhafte Streitross , ein skelettartiges Pferd, das ursprünglich über das TCG (Trading Card Game) von WoW erhältlich war.

Dieses Reittier wird nun als Twitch Drop verfügbar sein, was bedeutet, dass ihr es einfach durch das Ansehen von WoW-Streams auf Twitch erhalten könnt.

So sichert ihr euch das seltene WoW-Mount

Dieses Reittier hat eine interessante Geschichte, da es ursprünglich nur über physische TCG-Karten erhältlich war. Da das WoW-Sammelkartenspiel bereits vor elf Jahren eingestellt wurde, gilt das Geisterpferd als echte Rarität.

Vereinzelt sind noch einige Karten im Umlauf, durch die zunehmende Seltenheit der Karten ist der Preis aber in den vergangenen Jahren auf stolze 1.300 US-Dollar angestiegen.

Doch mit der Seltenheit ist es in Kürze vorbei, denn per Twitch Drop könnt ihr euch das berüchtigte Pferd ganz einfach sichern.

Das Event beginnt am 27. August 2024 um 00:00 Uhr deutscher Zeit und läuft bis zum 19. September 2024.

deutscher Zeit und läuft bis zum 19. September 2024. Während dieser Zeit müsst ihr lediglich einen beliebigen World of Warcraft-Stream auf Twitch vier Stunden lang ansehen, um den Ghastly Charger in eure Sammlung aufzunehmen.

Wichtig ist, dass ihr euren Twitch-Account mit eurem Battle.net-Account verlinkt, um sicherzustellen, dass ihr den Drop erhaltet. Nach dem Einlösen könnt ihr das Reittier in der Welt von Azeroth nutzen.

Für den wahrscheinlichen Fall, dass ihr also noch keinen Ghastly Charger in eurer Sammlung habt oder einfach die Nostalgie dieses seltenen Reittiers genießen möchtet, ist dies eure Chance, es zu ergattern – ganz ohne tief in die Tasche greifen zu müssen. Stellt aber sicher, dass ihr den Drop rechtzeitig einfordert, da die Belohnungscodes nur bis zum 1. November 2024 gültig sind.