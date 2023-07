Diablo 4 macht Fans mit seiner Lichtstimmung und Musik schläfrig.

»Bei diesem Spiel penn ich immer ein« ist normalerweise kein Kompliment, das Entwickler gerne hören würden. Aber im Fall von Diablo 4 meinen das viele Fans positiv. Eine überraschend große Anzahl von Spielern berichtet, dass das Rollenspiel sie sanft und angenehm in den Schlaf lullt. Woran kann das liegen?

Ist Diablo 4 etwa zum Schnarchen?

Solche Posts häufen sich seit einigen Tagen: »Das Spiel macht mich schläfrig. Versteht mich nicht falsch, ich liebe Diablo 4 und spiele es, wann immer ich trotz Kindern Zeit habe. Die Kämpfe sind so beruhigend und befriedigend und versetzen mich in einen schläfrigen Zustand«, schreibt etwa Reddit-User scoobasteve777. In den Kommentaren stimmen ihm dutzende Fans zu.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Und nicht nur bei Reddit melden sich zahlreiche Spieler, die behaupten, Diablo 4 sei eine fantastische Einschlafhilfe. Auch unsere liebe Kollegin und Mein-MMO-Chefredakteurin Leya bestätigt, dass das Spiel sie zuverlässig müde macht. Was steckt dahinter? Es gibt mehrere Erklärungsversuche.

Erklärung 1: Die Atmosphäre

Einige glauben, es liegt an der dunklen, aber nicht wirklich gruseligen Atmosphäre von Diablo 4. Die ruhige Musik, das Knarzen eurer Schritte im Schnee, die gedimmten Farben und Lichter – offenbar wirkt das sehr beruhigend auf manche Spieler.

Der offizielle Youtube-Kanal von Diablo hat das offenbar auch mitbekommen und veröffentlicht regelmäßig entspannende Lo-Fi-Musikvideos. DiabLo-Fi, wie es in den Kommentaren liebevoll getauft wurde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Erklärung 2: Die Monotonie

Diablo 4 bietet massenhaft Content und eine riesige Open World voller Geheimnisse, Dungeons, Schätze und so weiter – aber die meiste Zeit verbringt ihr damit, die immer gleichen Tasten zu drücken, Monster zu schnetzeln und Loot einzusammeln. Solange ihr nicht gerade dem Butcher über den Weg lauft, sind viele Standardkämpfe keine Bedrohung für euer Heldenleben.

Daher fehlt bei Diablo 4 oft der Adrenalinrausch, den viele andere Spiele euch immer wieder bereiten. Das Spiel versetzt euch auch nie in Eile, ihr könnt euch alle Zeit der Welt lassen (außer bei bestimmten Timer-Quests und Weltboss-Kämpfen, aber die sind ja nicht wirklich Alltag).

Stattdessen fokussiert sich euer Kopf genug auf das Spiel, um nicht über alles mögliche andere nachzudenken – wird aber auch nicht besonders gefordert. Viele hören ja auch gern Hörbücher oder Podcasts zum Einschlafen, möglicherweise tritt bei Diablo 4 derselbe Effekt ein.

Geht es euch bei Diablo 4 genauso wie Leya und vielen Reddit-Usern? Wenn ja, was ist eure Erklärung für den seltsamen Schlummerzauber des Rollenspiels? Habt ihr Titel, die euch dann wieder so richtig aufwecken (Metal: Hellsinger wäre bestimmt eine Option)? Schreibt uns gern eure persönlichen Erfahrungen unten in die Kommentare!