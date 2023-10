Trailer der Woche: Henry Cavill wird zum Spion und ihr zum Strategiespiel-Bösewicht

Henry Cavill wird zum fiktiven Agenten im Film Argylle von Matthew Vaughn. [Bildquelle: Apple TV]

Uns Henry als adretter Klischee-Spion, düstere Strategie für Leute, die immer zum Bösewicht halten und ein Spiel, das wegen seines Entwicklers große Erwartungen weckt: Jetzt seht ihr die interessantesten Trailer der Woche.

Wir zeigen euch Henry Cavill in der britischen Spionage-Komödie Argylle, einen biestigen Mix aus Rollenspiel und Strategie und das neue, spannend andersartige Spiel vom Limbo-Entwickler.

Platz 3: Beast

1:25 Das düstere Strategie-Rollenspiel Beast lässt sich auch als Bösewicht bestreiten

Strategie und Rollenspiel ist an sich schon eine interessante Mischung. Beast würzt das Ganze zudem mit dem Umstand, dass wir hier nicht den schillernden Helden spielen müssen. Stattdessen können wir auch die Rolle von dessen Gegenspieler übernehmen.

Wie wir uns auch entscheiden: Wir müssen die Gruppe durch schwierige, taktische Gefechte führen und ganz rollenspieltypisch Entscheidungen fällen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Beast soll im Laufe des Jahres 2024 erscheinen – das übrigens näher ist, als das Wetter vermuten lässt.

Platz 3: Cocoon

0:59 Vom Limbo-Entwickler: Cocoon sieht nicht nur richtig stylisch aus, sondern auch abstrus

Limbo gilt als absoluter Indie-Hit, ähnlich wie Inside: Eines haben beide gemeinsam, sie stammen aus der Feder von Jeppe Carlsen, der die Spiele als leitender Gameplay-Designer bei Entwickler Playdead entwarf.

Mit Kollege Jakob Schmid gründete Carlsen Geometric Interactive, dessen Erstlingswerk Cocoon heißt und am 29. September 2023 bei Steam erschienen ist. Der Trailer zeigt die kunstvolle Präsentation des Spiels und weckt bei uns die Neugier, welche kreativen Level der Limbo-Schöpfer diesmal kredenzt.

Platz 1: Argylle

2:43 Henry Cavill als fiktiver Agent: Was im Actionfilm Argylle geschrieben wird, wird zur Realität

Hach Henry, seit wir wissen, dass du einer von uns bist, haben wir dich noch lieber. Auch wenn der Brite womöglich nicht der neue James Bond wird, ist es schön zu sehen, dass er zumindest in Argylle den Spion mimen kann.

Der Trailer zum Film kann sich aber auch unabhängig von Cavill sehen lassen. Britischer Humor, eine knuffige Katze und ein mild abgedrehter Plot könnten sich 2024 als unterhaltsames Material entpuppen. Es wird spannend, wie Matthew Vaughn (Kingsman, Kick-Ass) das Ganze in Szene setzt.

Und, welcher Trailer hat euch am besten gefallen? Freut ihr euch, Henry Cavill als Spion zu sehen, könnt nie genug Strategiespiele haben oder hegt große Hoffnungen in das neue Spiel vom Limbo-Macher? Schreibt es gerne in die Kommentare!