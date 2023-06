Henry Cavill als James Bond? Wir waren näher dran, als vielleicht gedacht

Henry Cavill wäre beinahe James Bond geworden, doch Daniel Craig war das Problem. Bildquelle: 20th Century Fox

Wer wird der nächste James Bond? Aktuell gibt es auf diese Frage noch keine Antwort, auch wenn natürlich viele seiner Fans auf Henry Cavill hoffen würden. Und wäre Daniel Craig nicht gewesen, hätte ihn der Regisseur von Casino Royale schon vor fast 20 Jahren in den Anzug des Doppel-Null-Agenten gesteckt.

Daniel Craig war das Problem

Das verrät Martin Campbell in einem Interview mit Express. Ihm zufolge war Cavills Performance beim Vorsprechen für die Bond-Rolle gewaltig und allem Anschein nach hat nicht viel für eine Zusage gefehlt. Henry Cavills größtes Problem war doch, dass Daniel Craig existiert:

[Henry Cavill] sah beim Vorsprechen fantastisch aus. Sein Schauspiel war gewaltig. Und wenn Daniel [Craig] nicht existieren würde, hätte [Henry] einen exzellenten Bond abgegeben. Er sah großartig aus und war in bester körperlicher Verfassung … sehr gutaussehend, wie gemeißelt. Er hat damals nur ein kleines bisschen zu jung ausgesehen.

Wie stehen jetzt Cavills Chancen?

Vor dem Kinostart von Casino Royale war Cavill tatsächlich noch Anfang 20 und weitaus jünger als sein 15 Jahre älterer Schauspielkollege Daniel Craig, der in insgesamt fünf Bond-Filmen zu sehen war - zuletzt in No Time To Die. Craig hat mittlerweile den Smoking an den Nagel gehängt und als Nächstes wird ein neuer Bond-Darsteller im Kino die Welt retten.

Zumindest Martin Campbell könnte sich vorstellen, dass Henry Cavill jetzt ebenfalls gute Chancen hätte, zum nächsten James Bond nach Daniel Craig zu werden:

Zu dem Zeitpunkt, zu dem Daniel [No Time To Die] drehte, hat er wirklich ein Alter erreicht, in dem er für einen weiteren [Bond-Film] zu alt gewesen wäre. Ich glaube, dass [die Schauspieler] für insgesamt drei Bonds einen Vertrag abschließen - bin aber nicht zu 100 Prozent sicher. [...] Henry ist gerade 40 und bis der dritte rauskommt, wäre er 50. [...] Henry ist in großartiger Verfassung und insgesamt ein guter Kerl.

Henry Cavill zeigte bereits in Filmen wie Codename Uncle, dass er das Zeug zum Doppel-Null-Agenten hat. Bildquelle: Warner Bros. Entertainment

Henry Cavills alte und neue Rollen

Der richtige Hollywood-Durchbruch gelang Henry Cavill eigentlich erst 2013 als Superman in Man of Steel. Mittlerweile ist Cavill natürlich längst im Herzen der Popkultur angekommen, was natürlich nicht nur seiner Rolle als Geralt von Riva in der Netflix-Serie The Witcher, sondern auch seiner Leidenschaft für Warhammer-Tabletop und PC-Gaming zu verdanken ist.

Mit Rollen in Filmen wie Codename Uncle, Mission: Impossible - Fallout, Argylle oder einem neuen Actionfilm von Guy Ritchie hat Cavill bereits gezeigt, was er als Agent und/oder Spion auf der großen Leinwand zu bieten hat. Der gebügelte Anzug steht um gut und wer weiß: Vielleicht geht der Bond-Traum für Fans von Henry Cavill tatsächlich noch in Erfüllung?

Ab dem 29. Juni 2023 ist Cavill in Staffel 3 von The Witcher ein letztes Mal als Geralt von Riva zu sehen, bevor er für die vierte Season von Liam Hemsworth abgelöst wird. Für James Gunns neues DCU wird Cavill ebenfalls nicht als Superman zurückkehren, ein neuer Schauspieler wird in seine Fußstapfen treten.

Dadurch dürfte sich mit der geplanten Warhammer 40K-Serie ein persönlicher Traum für Henry Cavill erfüllen. Zu diesem Projekt gibt es aber noch nicht zu viele handfeste Informationen:

Was haltet ihr davon, dass Henry Cavill gar keine schlechten Chancen auf die Rolle als James Bond hatte: Seid ihr mit Daniel Craigs Performance als 007 zufrieden oder hättet ihr lieber Cavill als MI6-Agenten gesehen? Würdet ihr euch jetzt darüber freuen, sollte Henry Cavill tatsächlich zum nächsten James Bond wissen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!