Eins der besten Aufbauspiele kommt fürs Handy raus: Frostpunk: Beyond the Ice soll »dem großen Vorbild gerecht werden«

Zieht eure Handys warm an: Frostpunk zieht mit eisiger Kälte am Horizont herauf.

Frostpunk schlittert per Lastschlitten aufs Smartphone. Der südkoreanische Spieleentwickler Com2uS entwickelt in Kooperation mit NetEase und den IP-Erschaffern 11 Bit Studios einen Ableger der auf dem PC überaus erfolgreichen Aufbaureihe für Android- und iOS-Geräte.

Wir erzählen euch, was es zu dem Free2Play-Titel zu wissen gibt.

Kooperation mit einem Giganten

Am Setting wird sich nichts verändern. Noch immer baut ihr eine Endzeit-Stadt rund um einen Kohlegenerator auf. Doch Frostpunk: Beyond the Ice will das ursprüngliche Gameplay um diverse Features erweitern, vor allem...

Multiplayer: Ihr könnt beispielsweise einer Gilde beitreten, um seltene Tierarten aus der eisigen Einöde zu retten. Ferner soll es ein Handelssystem zum Austausch von Ressourcen geben. Und scheinbar können auch andere Aufgaben im Eisland kooperativ angegangen werden. Ob es PvP gibt, ist nicht bekannt. Der Fokus scheint aber auf der Kooperation zu liegen.

Wird es einen Ingameshop geben? Ja, die Währung dafür heißt Messing-Barren.

Wer steckt dahinter? Wer sich auch nur minimal mit Mobile-Titeln der jüngsten Vergangenheit auseinandergesetzt hat, kennt den Namen NetEase. Sie sind für Spiele wie Harry Potter: Magic Awakened, Dead by Daylight Mobile und dem vielleicht euch bekannten Diablo Immortal verantwortlich.

Com2uS wiederum ist selbst häufig Entwickler und Publisher. Auch unter ihrer Regie sind etliche Spiele für Mobile-Plattformen entstanden.

Wir werden unser Know-how und unsere Expertise aktiv nutzen, um Frostpunk zu einem erfolgreichen Handyspiel zu machen, das dem Ruf der offiziellen IP auf dem internationalen Markt gerecht wird. Jihoon Han, Leiter der kommerziellen Spieleabteilung von Com2uS

1:00:48 Oha, Frostpunk 2 hat uns umgehauen - mit Maurice und Steinwallen

Kapital und Erfahrung vorhanden: An Geld und Personal, das sich grundsätzlich auskennt, sollte es also nicht mangeln. Nur bleibt die Frage offen: Wird uns gefallen, was dort entsteht? Wer die Entwicklung auf X (einst Twitter) direkt verfolgen möchte, ist beim offiziellen Account richtig aufgehoben.

Wann soll Beyond the Ice erscheinen? Bisher kennen wir keinen Termin, doch es laufen schon seit geraumer Zeit immer wieder regional beschränkte Tests. Sobald es released ist, könnt ihr es kostenlos im Apple App Store und bei Google Play herunterladen.

Schon lange in Entwicklung?

Vollkommen neu ist indes der Titel nicht, einst nannte sich es noch nüchtern Frostpunk Mobile . Das Spiel wurde bereits vor drei Jahren angekündigt, damals noch ohne Beteiligung von Com2uS. Allerdings ist unklar, inwiefern die Angaben aus diesem Thread noch aktuell sind. Die dort verlinkte Website gibt es inzwischen nicht mehr.

Was meint ihr? Reizt euch dieser Ableger der Serie? Oder stößt er euch direkt übel auf, weil er eben Free2Play und fürs Handy ist? Habt ihr überhaupt positive Erwartungen oder überwiegen die Bedenken? Meint ihr, da könnte ein spannendes und vielleicht sogar faires Free2Play-Spiel bei herauskommen? Schreibt uns eure Meinung und vielleicht ja Hoffnungen gerne in die Kommentare!