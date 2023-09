Der beste Film der letzten 25 Jahre? Laut 10.000 Kritikern das Action-Meisterwerk eines 78 Jahre alten Regisseurs

Ein guter Grund, sich mal wieder ein bisschen Lack zwischen die Zähne zu sprühen. Bildquelle: Warner Bros.

Mad Max: Fury Road des 78 Jahre alten Regisseurs George Miller kostete (vielleicht sogar mehr als) 154 Millionen US-Dollar und wäre um ein Haar ein Flop geworden. Und wenn es nach mehr als 10.000 Kritikern geht, handelt es sich dabei um den besten Film der letzten 25 Jahre.

Glänzend wie Chrom!

Ihr seid damit nicht einverstanden? Dann solltet ihr mit über 10.000 verifizierten Kritiker diskutieren, die im Auftrag von RottenTomatoes darüber abgestimmt haben. Das Bewertungsportal hat nämlich deren Meinung bezüglich der besten Filme des letzten Vierteljahrhunderts eingeholt, bei denen Mad Max: Fury Road an der Spitze thront: Beteiligte haben ihre fünf Lieblingsfilme aus den letzten 25 Jahren eingereicht.

Ihr fragt euch, worum es bei dem Film überhaupt geht? Bei dem genau genommen vierten Teil der altgedienten Mad-Max-Reihe schlüpft Tom Hardy in die Lederjacke des sogenannten Road Warriors, der hinter dem Steuer seines V8-Interceptors das postapokalyptische Ödland (un)sicher macht.

Wäre man gemein, könnte man die Story von Fury Road in nur einem Satz zusammenfassen: Zwei Stunden lang fährt ein Haufen Autos im Kreis. Aber was für eine atemberaubende Rundfahrt der vierte Mad Max geworden ist! Bei RottenTomatoes kommt der Film mit 97 Punkten auf ein nahezu perfektes Ergebnis.

Überzeugt euch selbst!

Dabei war die Entwicklung von Fury Road für seinen Regisseur eine regelrechte Tortur, die von ihrem Ausmaß her hier jeglichen Rahmen sprengen würde (mehr dazu erfahrt ihr zum Beispiel in diesem YouTube-Video): George Miller, der zuvor an Filmen wie Happy Feet oder Schweinchen Babe in der großen Stadt arbeitete, bemühte sich 15 Jahre lang, seinen vierten Mad Max zu verwirklichen.

Nach diversen Rückschlägen nahm der zu dem Zeitpunkt 67 Jahre alte Filmemacher einen harten Dreh in der Wüste auf sich, bei dem immens auf handgemachte Effekte mit einer Verfeinerung durch CGI gesetzt wurde. Das Ergebnis war ein 154 bis 185 Millionen Dollar teurer Actionfilm (Miller und das Studio Warner Bros. stritten sich laut dem SyndeyHerald vor Gericht über den exakten Betrag), der trotz fantastischer Kritiken und etablierter Marke erschreckend wenig Geld einspielte.

Bei einem weltweiten Einspielergebnis von 380 Millionen US-Dollar (via BoxOfficeMojo)retteten die starken Verkäufe auf Blu-Ray und DVD Fury Road davor, ein Flop zu werden und George Miller durfte letztendlich doch noch einen weiteren Film drehen.

Vali Aschenbrenner Das meint der Autor: Endlich habe ich mal wieder eine Ausrede, um über Mad Max zu schreiben! Wer mich und/oder meine Texte kennt, weiß vielleicht, dass ich eine ganz große Schwäche für die altgediente Action-Reihe des Filmveteranen George Miller habe. Und vor dem Kinostart von Fury Road war meine Vorfreude groß, aber meine Angst noch größer, dass ein Ü60-Regisseur es mit seiner mehr als 30 Jahre alten Marke nochmal wissen wollte.



Aber was war und ist Fury Road denn bitte für ein Fest??! Nach (ohne Witz) zehn Kinobesuchen konnte ich von dem Film immer noch nicht genug bekommen. Ja, die Story passt auf eine Serviette, doch die Action und Effekte sind einfach ganz großes Kino und ich könnte Romane darüber schreiben, wie viele detailverliebte Kleinigkeiten in der zweistündigen Actionorgie stecken. Also ich weiß, was ich heute Abend mache - und ihr?

Das Prequel Furiosa befindet sich aktuell in Arbeit, für das jedoch Charlize Theron nicht als einarmige Imperatorin zurückkehrt. An ihre Stelle tritt Anya Taylor Joy. Furiosa soll am 24. Mai 2024 in den Kinos starten.

Die 25 besten Filme der letzten 25 Jahre

Übrigens: Interessiert ihr euch für die besten 25 Filme der letzten 25 Jahre laut den 10.000 bei RottenTomatoes verifizierten Kritikern, dann werft ihr am besten einen Blick auf die folgenden Liste. Wir haben dabei auf die Datenbank der Kollegen von Filmstarts verlinkt, sollte euch der ein oder andere Streifen nichts sagen.

Habt ihr Mad Max: Fury Road bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat euch der Actionfilm mit Tom Hardy von George Miller gefallen? Was haltet ihr ganz allgemein von der Liste der 25 besten Filme der letzten 25 Jahre von RottenTomatoes? Welchen Film habt ihr dabei vermisst und welchen würdet ihr von der Liste schmeißen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!