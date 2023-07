Diese Spieleverfilmung begeisterte Kritiker und Fantasy-Fans - Teil 2 kommt aber nur unter einer Bedingung

(K)ein Grund das Gesicht zu verziehen? Dungeons & Dragons 2 ist nicht gewiss, aber der Studio-Chef macht zumindest schon mal Hoffnung. Bildquelle: Paramount Pictures

Viele Kritiker und Fans lieben den neuen Dungeons & Dragons-Film (zum Beispiel auch Steffi), trotzdem enttäuschte Ehre unter Dieben an den Kinokassen. Bei einem Budget von 150 Millionen US-Dollar konnte die Spieleadaption weltweit nur über 200 Millionen einspielen.

Damit dürfte Dungeons of Dragons für Paramount sogar Verlust gemacht haben, wenn man die Marketingkosten mit einberechnet. Trotzdem solltet ihr die Hoffnung auf eine Fortsetzung nicht komplett aufgeben. Denn wie der Chef des Filmstudios verrät, könnte Dungeons & Dragons 2 doch noch zustande kommen - unter einer Bedingung.

Dungeons & Dragons 2 muss billiger werden

Die Bedingung für das Sequel: Im Gespräch mit TheHollywoodReporter geht Brian Robbins darauf ein, dass Dungeons & Dragons fortgesetzt werden könnte, obwohl die Spieleverfilmung dem Studio mehr Geld kostet als einbringt. Das Sequel müsste schlichtweg weniger kosten.

Das Budget von Ehre unter Dieben ist mit 150 Millionen Dollar kein Pappenstiel, aber fällt in der aktuellen Blockbuster-Landschaft auch nicht aus der Reihe. Allgemein spricht Robbins in dem Interview darüber, dass viele Paramount-Produktionen ein klein wenig zu kostspielig ausgefallen sind.

So ist zum Beispiel Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning Teil 1 zwar gut angelaufen, wurde aber vom Barbenheimer-Release überschattet. Der 200 Millionen Dollar teure Transformers: Rise of the Beasts ist mit einem Einspielergebnis von 427 Millionen zwar noch immer erfolgreich, man hätte sich bei Paramount aber definitiv mehr erhofft.

Über 90 Prozent bei Kritiker und Fans: Dass Paramount Dungeons & Dragons als neue Filmreihe nicht aufgeben will, könnte definitiv der starken Resonanz seitens der Fans und Kritiker zu verdanken sein. Auf Rotten Tomatoes kommt die Spieleverfilmung mit Chris Pine zum Beispiel auf 90 Prozent positiver Kritiken, bei Zuschauern sind es sogar 93.

1:48 Dungeons & Dragons: Neuer Trailer zeigt, wie man eine Totenbeschwörung gründlich versaut

Dungeons & Dragons 2 ist nicht garantiert!

Seid aber gewarnt: Dass damit Dungeons & Dragons 2 kommt, ist damit nicht gleich bestätigt. Paramount dürfte erst einmal evaluieren, ob ein günstigeres Sequel überhaupt realistisch ist und unter welchen Bedingungen das entstehen könnte. Mit der Aussage des Paramount-Boss besteht aber zumindest schon mal Hoffnung.

Übrigens: Solltet ihr euch dank Dungeons & Dragons mal selbst mit der Welt von Pen & Paper auseinandersetzen, verraten wir euch in unserem großen Plus-Special, wo ihr dabei am besten anfängt.

Habt ihr den neuen Dungeons & Dragons-Film gesehen und wenn ja, wie gut hat er euch gefallen? Würdet ihr euch über eine Fortsetzung freuen oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was ist bisher euer Lieblingsfilm des Kinojahres 2023? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!