Beyond Good and Evil 2 - Jade und Pey'j doch im Spiel, Story-Trailer zeigt die Helden

Überraschung: Jade und Pey'j sind wichtige Story-Charaktere in Beyond Good and Evil 2! Das hat Ubisoft im Rahmen der E3 2018 angekündigt, im neuesten Story-Trailer sind die Helden von Beyond Good and Evil zu sehen. Den Trailer gibt es unterhalb.

Beyond Good and Evil 2 ist aber trotzdem ein Prequel, Spieler werden also die Story erleben, wie Pey'j und Jade ihre Plätze in Hyllis gefunden haben. Was zumindest nicht überraschen sollte: Jade ist die Schurkin in BGE2 und einer der wichtigsten Charaktere auf der Seite der DomZ.

Der Spieler übernimmt eine neutrale, neue Figur im BGE-Universum.