Ein legendäres Ubisoft-Spiel kehrt wohl nach 20 Jahren endlich zurück

Pey'Jj und Jade kommen offenbar zurück: Beyond Good & Evil kriegt ziemlich sicher eine neue Version!

Das Sequel lässt zwar auf sich warten, aber immerhin den ersten Teil könnt ihr vermutlich bald wieder auf den aktuellen Konsolen spielen: Beyond Good & Evil bekommt eine 20th Anniversary Edition!

Das geht zumindest aus einem Eintrag des US-amerikanischen Entertainment Software Rating Board hervor. Demnach erscheint der Klassiker nicht nur für den PC, sondern auch für die Switch, PS4, PS5 und die Xbox Series X|S. Das Spiel soll ab zehn Jahre freigegeben werden.

Ubisoft hat aber noch nichts angekündigt oder bestätigt, der Hinweis ist aber doch recht eindeutig. Vom Zeitpunkt würde es auch Sinn ergeben, immerhin erschien das Spiel im November 2003 für die PS2, im Dezember auf dem PC und weitere zwei Monate später auf Xbox und Gamecube.

Das wäre nicht das erste Mal, dass das Abenteuer von Reporterin Jade wiederverwertet wird: Schon 2011 erschien Beyond Good & Evil für die Playstation 3 und die Xbox 360.

Wo bleibt Teil 2?

Schon seit 2007 befindet sich Beyond Good & Evil 2 in Entwicklung, die Weltraum-Piraten strandeten aber schnell in der Entwicklungs-Hölle. 2017 folgte ein neues Lebenszeichen in Form eines Cinematic Trailers auf der E3.

2:16 Beyond Good and Evil 2 - Gameplay-Video zeigt Kämpfe, Jetpack-Flüge und Koop-Armadas - Gameplay-Video zeigt Kämpfe, Jetpack-Flüge und Koop-Armadas

Viele weitere unheilvolle Gerüchte folgten, bis im Dezember 2022 Insider Tom Henderson berichtete, Videomaterial gesehen zu haben. Das soll aber in einem sehr frühen Entwicklungszustand gewesen sein und ähnelt kaum noch dem gezeigten Material von 2018, das ihr hier oben sehen könnt. Der aktuelle Stand ist unklar.

Würdet ihr euch über eine 20th Anniverary Edition von Beyond Good & Evil freuen oder ist das in euren Augen nur ein schwacher Trost, dass Teil 2 noch immer nicht da ist? Welche Spiele vermisst ihr noch immer sehnlichst, die schon längst angekündigt wurden? Vielleicht Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2? Oder doch das andere Ubisoft-Piratenspiel Skull & Bones? Schreibt es gerne in die Kommentare!