Entwickler von Beyond Good & Evil 2 »wussten nicht, wer das Sagen hat« - Schöpfer der Marke spricht über Probleme bei Ubisoft

Beyond Good & Evil 2 lässt lange auf sich warten.

Beyond Good & Evil 2 ist eines dieser Spiele, die so lange in der Entwicklung sind, dass man sie fast schon wieder vergessen hat. Nachdem das erste Beyond Good & Evil zu einem Kult-Hit wurde, kündigte Ubisoft 2008 das erste Mal den Nachfolger an. Doch seitdem ist nicht viel passiert.

In einem Interview mit der französischen Seite Superpouvoir spricht Schöpfer Michel Ancel nun über die Gründe, die seiner Meinung nach zu dieser langen Entwicklungszeit führten.