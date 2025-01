Eins der besten Story-Spiele für die PS3 war schon vor 13 Jahren kinoreif und wird jetzt als TV-Serie verfilmt

Beyond: Two Souls soll als TV-Serie erscheinen und der damalige Hauptdarsteller Elliot Page ist ebenfalls in die Produktion involviert.

Nach The Last of Us und Twisted Metal erscheint jetzt die nächste Videospiel-Verfilmung am Sony-Horizont: Beyond Two Souls als TV-Serie.

Die Rechte an der Adaption sicherte sich die Produktionsfirma Pageboy Productions. Mitbegründer Elliot Page verkörperte vor 13 Jahren die Protagonistin des Spiels Jodie Holmes.

Was wir bis jetzt zur Verfilmung wissen

In einem Interview mit Deadline denkt Page an die Produktion von Beyond: Two Souls zurück und verspricht eine »einzigartige Darstellung« der Geschichte.

Die Arbeit an dem Spiel war eine der herausforderndsten und schönsten schauspielerischen Erfahrungen in meiner Karriere. Die umfangreiche Erzählung und die emotionale Tiefe der Geschichte bieten uns eine fantastische Grundlage. Wir wollen eine einzigartige Vision der Charaktere und ihrer Reise erschaffen, die bei Fans und Neueinsteigern Anklang findet.

Der Produktionsleiter von Pageboy Productions Matt Jordan Smith gibt ebenfalls preis, dass der interaktive Aspekt des Videospiels ein Kernelement der Erzählung darstellen wird.

Die Auseinandersetzung mit der Frage des Überlebens und wie sekundenschnelle Entscheidungen nicht nur unser Leben, sondern auch das Leben anderer Menschen verändern können, ist der Schlüssel zum Erzählen dieser Geschichte.

Die Serie befindet sich derzeit noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Demnach lässt sich noch nicht sagen, wann wir mit dem Release rechnen können.

Ihr kennt Beyond: Two Souls nicht? Kein Problem. Hier einmal die wichtigsten Informationen zum Spiel.

Worum geht’s in Beyond: Two Souls?

In Beyond: Two Souls schlüpft ihr in die Rolle von Jodie Holmes (Elliot Page), die seit ihrer Geburt mit einem übernatürlichen Wesen namens Aiden verbunden ist. Über die Handlung hinweg versucht Jodie herauszufinden, was es mit ihren speziellen Fähigkeiten auf sich hat.

1:33 Zur Erinnerung: Ein kleiner Trailer zur PC-Version von Beyond: Two Souls

Autoplay

Am besten lässt sich das Spiel als eine Mischung aus Adventure und Interaktivem Film beschreiben. Es gibt sehr viele Zwischensequenzen und unsere Entscheidungen wirken sich auf die Story aus.

Auf Metacritic bewerten Kritiker Beyond: Two Souls mit einer 70, während das Spiel von den 3.120 Usern eine 8,1 bekommt.

Falls ihr seit 2013 darüber nachdenkt, ob ihr dem Nachfolger von Heavy Rain einmal eine Chance geben solltet: Hier findet ihr einen Wertungsspiegel von damals.

Während ihr auf die Filmadaption von Beyond: Two Souls wartet, könnt ihr euch ab April 2025 auf WOW wieder in die dystopische Welt von The Last of Us stürzen. Dann erscheint nämlich die zweite Staffel der Hit-Serie mit Pedro Pascal (Joel) und Bella Ramsey (Ellie).

Übrigens arbeitet Sony aktuell auch an weiteren Videospiel-Verfilmungen. Mehr dazu findet ihr in dem oben verlinkten Artikel.