Beyond: Two Souls ab jetzt im Epic Games Store erhältlich

Der Epic Games Store hat wieder Zuwachs erhalten. Ab sofort ist Beyond: Two Souls zum Preis von 19,90 Euro für ein Jahr zeitexklusiv im Epic Store erhältlich. Damit ist das Spiel zum ersten Mal für den PC verfügbar. Ursprünglich erschien es 2013 für die PS3 und 2015 für die PS4.

Beyond: Two Souls - Mehr Film als Spiel?

Das erwartet euch mit Beyond: Two Souls: Im PS4-Test unserer Kollegen der GamePro kam Tester Tobias Veltin zum Fazit, dass es viel zum Angucken, aber kaum etwas zum Anfassen gibt. Dennoch bleibt Beyond: Two Souls aus seiner Sicht empfehlenswert:

"Ich habe Beyond an einem Stück durchgespielt und genau das bekommen, was ich erwartet habe: eine tolle, cineastisch präsentierte Story mit scharf gezeichneten, glaubwürdigeren Charakteren - und vergleichsweise rudimentären spielerischen Elementen."

Das bietet Beyond: Two Souls für PC: Wer sich für die PC-Version entscheidet, erhält das Hauptspiel inklusive des Advanced-Experiments-DLC. Dieser enthält einige Trainingsmissionen für den Hauptcharakter Jodie und ihren Begleiter Aiden.



Des Weiteren erwarten euch laut Quantic Dreams optimierte Visuals mit einer Auflösung von bis zu 4K, Widescreen 21:9 Support und das Spiel läuft mit bis zu 60 FPS. Die Geschichte von Jodie könnt ihr in cinematischer oder chronologischer Reihenfolge spielen. Dies ist auch im lokalen Koop-Modus möglich. Wer wissen will, wie sich die PC-Version im Vergleich zur PS4 Pro schlägt, kann sich unseren Grafikvergleich anschauen.

Als nächstes erscheint Quantic Dreams Detroit: Become Human für den PC. Ebenfalls erst einmal zeitexklusiv im Epic Games Store. Ein genaues Release-Datum gibt es hierfür allerdings noch nicht.

