Fallout: Die Dreharbeiten zu Staffel 2 sind gestartet und der Ghul freut sich auf die Rückkehr

Walton Goggins freut sich, wieder als der Ghul und wahrscheinlich auch als Cooper Howard vor der Kamera zu stehen.

Mit den zweiten Staffeln von Arcane und Fallout hatte das Jahr 2024 gleich zwei hervorragende TV-Serien in Spieleuniversen zu bieten. Und dabei wird es auch nicht bleiben: Während es bei der LoL-Serie in der Form von mindestens drei neuen Projekten weitergehen wird, befindet sich bei Fallout aktuell eine zweite Staffel in der Mache.

Kürzlich haben die Dreharbeiten für die neuen Folgen begonnen und von einem Publikumsliebling gibt es jetzt ein erstes Lebenszeichen.

Wieder im Sattel

Natürlich geht es um den Ghul, einen ehemaligen Schauspieler, der sich seit 200 Jahren durch die Postapokalypse kämpft. Gespielt wird der moralisch fragwürdige Charakter von Walton Goggins (Der Buchhalter, The Hateful Eight), der sich jetzt mit einem Post auf Instagram meldet:

Unter einem Foto von sich mit der aufwändigen Ghul-Maske schreibt der Schauspieler:

Zurück im Sattel #Zwei. Verdammt, es fühlt sich großartig an, diese Haut anzuziehen. Ich mache das für die Liebe zum Spiel.

Dass die Dreharbeiten begonnen haben, wissen wir schon etwas länger. Schon Ende Oktober verriet Leslie Uggams, die Darstellerin von Vault-Aufseherin Betty, dass es im November losgehen würde.

Was wissen wir über Staffel 2?

Auch wenn die Dreharbeiten schon begonnen haben, kann es noch eine ganze Weile dauern, bis wir die neuen Folgen zu Gesicht bekommen. Sieht der Zeitplan ähnlich aus wie bei der ersten Staffel, erscheint Staffel 2 vielleicht erst im Sommer 2026.

2:44 Fallout: Die Amazon-Serie gewährt im Video einen detaillierten Blick auf die Kostüme der Stars

Das Ende von Staffel 1 gibt aber schon eine grobe Richtung für die Fortsetzung der Geschichte vor und liefert einige wichtige Hinweise (Vorsicht Spoiler: Lest nicht weiter, wenn ihr noch nicht alle Folgen der Serie angeguckt habt):

Es geht nach New Vegas. In der letzten Szene sehen wir, wie Lucys Vater Hank (Kyle MacLachlan) die Stadt erreicht. Lucy (Ella Purnell) und der Ghul sind ihm wahrscheinlich dicht auf den Fersen.

Die stählerne Bruderschaft kontrolliert nach der Schlacht am Ende der Staffel die neuartige Energiequelle, die die gesamten Ruinen von Los Angeles mit Strom versorgen kann. Maximus (Aaron Moten) wird als Held gefeiert und wahrscheinlich zum Ritter ernannt.

Mister House wird auf irgendeine Weise eine Rolle spielen, wie die Showrunner verraten haben.

Wir werden eine Todeskralle sehen, eines der berüchtigsten Fallout-Monster. Das wurde bereits offiziell bestätigt.