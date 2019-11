Jedes Jahr im November startet für Schnäppchenjäger eine ganz besondere Zeit: Die Cyber Week inklusive demBlack Friday und Cyber Monday steht mal wieder an und sorgt für jede Menge Sonderangebote, Sales und Rabattaktionen. In allen möglichen Online-Shops und Fachmärkten gibt es besondere Events und wir liefern euch nun einen Überblick, was genau euch dabei erwartet.

Wann genau findet die Cyber Week statt?

Los geht der Spaß voraussichtlich am 25. November, allerdings hat die Cyber Week wie jedes Jahr zwei ganz besondere Höhepunkte:

Black Friday : am Freitag, den 29. November

: am Freitag, den 29. November Cyber Monday: am Montag, den 2. Dezember

Manche Anbieter starten allerdings schon vorab einen Countdown zur Cyber Week, voraussichtlich gibt es also an manchen Stellen bereits ab dem 18. November günstigere Angebote.

Amazon, Steam-Sale & Co.: Was erwartet uns?

Rund um den Black Friday und bis zum Cyber Monday könnt ihr bei vielen Shops Schnäppchen im Bereich Gaming, Entertainment und Hardware ergattern. Neben dem Herbst-Sale auf Steam erwarten uns vor allem auf Amazon viele Sonderangebote zur Cyber Week, aber auch andere Stores bieten entsprechende Aktionen an.

Hier eine kleine Übersicht aller Shops und Läden, bei denen ihr voraussichtlich Black-Friday-Angebote abstauben könnt. Unsere Aufzählung basiert dabei auf unseren Erfahrungen der letzten Jahre.

Steam: Herbst-Sale vom 26. November bis zum 3. Dezember

GOG

Humble Store

Gamesplanet

Origin

Uplay

Microsoft Store

Blizzard Shop/Battlenet

Amazon

Media Markt

Saturn

Xbox Store

PlayStation Network

Mehr Infos sowie einige hilfreiche Tipps und Empfehlungen findet ihr in unserem Guide zum Black Friday von letztem Jahr. Diesen Artikel werden wir außerdem zeitnah aktualisieren und an für die Cyberweek 2019 erneuern.

Mehr zum Thema: