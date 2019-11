Auf Steam beginnt am 26. November der Herbst-Sale. Das besagen zumindest die aktuellsten Informationen und Leaks zu Valves Vertriebsplattform. Zu hundert Prozent bestätigt ist der Starttermin damit zwar nicht, aber höchstwahrscheinlich erwarten uns ab heute wieder einmal jede Menge Spiele zu reduzierten Preisen.

In den Rabatt-Zeitraum würden damit auch der Black Friday und der Cyber Monday fallen, und das bedeutet: Das dürfte einer der lohnenswertesten Sales des Jahres werden. Wir haben alle Infos für euch.

Wann soll der Steam Herbst Sale starten?

Los geht's voraussichtlich am Dienstag, den 26. November um 19 Uhr deutscher Zeit. Wenn alles glatt läuft und Valves Server nicht unter dem Ansturm der Schnäppchenjäger zusammenbrechen, habt ihr also ab heute Abend die Gelegenheit eure Steam-Bibliothek mit günstigen Spielen aufzufüllen.

Wann soll der Steam Herbst Sale enden?

Am Dienstag, den 3. Dezember um 19 Uhr deutscher Zeit soll die Aktion dann ihr Ende finden. Der Sale soll also genau eine Woche andauern. Ob Valve am Freitag und am Montag zum Black Friday und Cyber Monday noch zusätzliche Spezial-Events startet, steht noch nicht fest. Wir halten euch diesbezüglich aber auf dem Laufenden.

Welche Spiele sind im Angebot?

Das wissen wir aktuell noch nicht. Sollte der Sale tatsächlich heute um 19 Uhr anfangen, werden wir diesen Artikel aktualisieren und mit einer Preisvergleichstabelle ausstatten, um euch die besten Angebote auf einen Blick zu präsentieren.

Ebenfalls noch nicht bekannt ist, ob Steam wieder irgendein Minispiel mit dem Sale verbindet. Manchmal lassen sich während der Rabattaktion Sticker oder zusätzliche Gutscheine verdienen, ob das auch diesmal der Fall sein wird, erfahren wir sobald es losgeht.

GameStar auf Steam folgen

Wenn ihr euch direkt auf Steam eine Übersicht verschaffen wollt, welche Spiele von GameStar bewertet und empfohlen werden, dann folgt einfach unserem Steam-Kurator. Dort findet ihr neben den aktuellen Rabatten zu jedem Spiel auch ein kurzes Fazit aus unserer Redaktion.

Mehr zum Thema: