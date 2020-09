Atmosphäre wie in Dark Souls, Taktik-Kämpfe wie in Divinity: Original Sin 2 - mit Black Legend will euch ein neues Rollenspiel die Zeit stehlen.

Die Fakten klingen gut: Story-Kampagne, Rundenkämpfe, finsteres Gespenster-Setting mit Einflüssen aus der Sagenwelt und eine Open-World-Stadt gibt auch noch zu erforschen.

Doch was und wer genau steckt hinter der Ankündigung von Black Legend mit Trailer (oben) und Screenshots (unten) - und wieso solltet ihr euch auf den Release 2021 freuen?

Black Legend - Screenshots zum Taktik-RPG ansehen

Darum geht's in Black Legend

Ihr steuert eine Gruppe von vier Söldnern durch die verfluchte Stadt Grant. Die ist nur scheinbar verlassen, denn im dichten, Wahnsinn verursachenden Nebel tummeln sich Monster, Gespenster und Dämonen, deren Design von der Sagenwelt des 17. Jahrhunderts inspiriert wurde.

So stellen sich euch Wesen aus deutschen, belgischen und niederländischen Mythen entgegen oder helfen euch: die Frauengeister der Witte Wieven etwa, der magische Sänger Heer Halewijn oder die auch aus The Witcher bekannten Nekker. Ein böser Kult um den Alchemisten Mephisto hat die Gräuelwesen auf die Menschheit losgelassen.

Bei der Erkundung von Grant soll euch das Spiel viel Bewegungsfreiheit gewähren, wie in einer Open World besucht ihr unterschiedliche Stadtviertel nach Gusto und in Echtzeit. Hier erledigt ihr Aufträge für NPCs und sucht nach besserer Ausrüstung und zusätzlichen Gefährten.

Alles zum Gameplay von Black Legend

Rundenbasierte Kämpfe stehen im Mittelpunkt von Black Legend, die erinnern mit ihrer Grid-basierten Bewegung und der durch die Initiative vorgegebenen Zugreihenfolge an Divinity: Original Sin 2.

Jeder Charakter gehört einer von 15 Klassen an und verfügt über Spezialfähigkeiten, dazu gibt es unterschiedliche Waffen wie Musketen, Degen oder Hellebarden. Zu Kampfbeginn stellt ihr eure Truppen wie gewünscht auf, dabei dürfen sie auch auf erhöhte Positionen wie Kisten, Mauern oder Grabmäler klettern - das ist mit allerlei taktischen Vorteilen verbunden.

Eine Besonderheit ist die Alchemie, mit der ihr die vier Körperflüssigkeiten Rubedo, Albedo, Nigredo und Citrinitas manipuliert - quasi eine Art Magie-Ersatz. So geschwächte Feinde sind anschließend verletztlich für einen Kombo-Angriff.

Eure Helden sammeln Erfahrung und steigen in der Stufe auf, außerdem staffiert ihr sie mit Ausrüstungsgegenständen wie Helmen, Brustpanzern, Talismanen und natürlich Waffen aus. Mit steigendem Level können Fähigkeiten aus unterschiedlichen Klassen kombiniert werden, um besonders mächtige Geisterjäger heranzuzüchten.

Beim Schwierigkeitsgrad gibt's gute Nachrichten für alle, denen Dark Souls oder Darkest Dungeon zu schwer war: Wer vor allem auf die Story gespannt ist, kann Black Legend im normalen Schwierigkeitsgrad spielen; eine zweite Spieloption ist für Hardcore-Spieler gedacht und soll euch euer ganzes taktisches Geschick im Kampf abverlangen.

Das sind die Entwickler

Black Legend ist das zweite Projekt des belgischen Studios Warcave. Der 2017 gegründete Entwickler hat zuvor das Echtzeit-Strategiespiel War Party veröffentlicht. Darin kämpft ihr aufseiten von Steinzeitmenschen gegen andere Stämme, unter anderem mithilfe von gezähmten Dinos. War Party hat auf Steam 70 Prozent positive User-Reviews und kam auch in unserem Video-Test trotz ein paar kleinerer Mängel gut weg:

Black Legend wirkt nun deutlich düsterer und erwachsener als das bunte Erstlingswerk von Warcave. Die Entwickler haben sich ein vielversprechendes Setting ausgesucht und setzen auf bewährte Rollenspiel-Tugenden: Rundenkämpfe, Quests, Charaktersystem und Loot.

Bis zum Release 2021 hat das Studio noch Zeit, dann erscheint Black Legend für PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch sowie PS4 und Xbox One.