Black Mesa vs. Half-Life: Wo das Remake vom Original abweicht

1998 stieg Gordon Freeman im weltbekannten Half-Life-Intro das erste Mal in die Gondel auf dem Weg zur Black Mesa Station. 22 Jahre später feiert sein Remake Black Mesa am 5. März endlich den finalen Steam-Release.

Wer beim Wort Remake aber glaubt, Black Mesa würde nach 15 Jahren Entwicklungszeit nur eine HD-Version des Originals bieten, der sollte sich die Kopfkrabbe von der Stirn reißen: Es steckt noch einiges mehr dahinter. Wir schauen uns an, was der Half-Life-Nachfahre ändert und wo er sich traut, eigene Wege zu gehen.

Welche Technik steckt hinter Black Mesa?

Half-Life wurde damals noch mit der hauseigenen GoldSrc genannten Engine entwickelt, die starke technische Limitationen hatte. Zum Beispiel mussten die Level in der Engine quasi aus einem Stück handgeschnitzt werden, was zu kuriosen Größenverhältnissen führte und kaum Details zuließ. Erst Half-Life 2 lief dann über die von Valve eigens entwickelte Source Engine. Der erste Teil wurde von offizieller Seite noch einmal in der neuen Source Engine herausgebracht, jedoch ohne merkliche Verbesserungen. Und hier kam das Fanprojekt Black Mesa ins Spiel. Black Mesa bietet durch Source Engine ermöglichte neue Texturen, Effekte, Animationen und Physikeffekte und hat jedes Modell aus Half-Life separat nachgebaut.