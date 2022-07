Black Mesa: Remake des Half-Life-Remakes geht einen extrem ungewöhnlichen Weg

Half-Life ist mit 23 Jahren schon ein richtig alter Schinken. Als vor zwei Jahren das Remake Black Mesa auf dem Markt erschien, wurde Valves Titel auch für eine jüngere Spielerschaft erlebbar. Offenbar war die Neuauflage einigen aber zu hübsch - es wird nämlich gerade an einem Remake mit dem Namen Black Mesa: Classic gearbeitet, welches mit der ursprünglichen Engine von Half-Life läuft.

Aber wieso?

Die erste Frage, die sich da natürlich stellt ist: Warum? Warum das exzellente Black Mesa jetzt wieder optisch schlechter gestalten? Die Modder-Gruppe Lambda Team möchte dem originalen Half-Life einen neuen Look in der ursprünglichen Goldsrc-Engine geben, mehr Realismus und Immersion verleihen und das Spiel dadurch insgesamt spaßiger gestalten.

Wie ihr in unserem Test zu Black Mesa lesen könnt, hat die Neuauflage nämlich nicht nur die Grafik verbessert:

306 15 Black Mesa im Test Überzeugt das Half-Life-Remake?

Mit der Neuauflage sollen auch weitere Modder auf ihre Kosten kommen, es sollen neue Gameplay-Features eingebaut werden und das alles, ohne den Classic-Look der Goldsrc-Engine zu verlieren. Durch die alte Engine sollte auch der letzte PC imstande sein, Black Mesa: Classic zum Laufen zu bringen.

Black Mesa: Classic Black Mesa

Wann kommt die Mod?

Noch ist kein Release-Datum bekannt. Bis Black Mesa: Classic erscheint, könnte es noch eine Weile dauern, wenn man bedenkt, dass die Gruppe noch nach Programmierern, Animatoren und weiteren Freiwilligen sucht. Sobald die Modder aber mit ihrem Projekt fertig sind, könnt ihr Black Mesa: Classic auf moddb herunterladen.

Erst vor kurzem sollte eine Demo erscheinen, die aufgrund von einem »Problem in letzter Minute« wohl verschoben wurde. Ein neuer Termin für die Demo wurde noch nicht angekündigt. Warum wir überhaupt die alten Half-Life-Titel wieder und wieder spielen müssen, statt endlich ein neues Spiel zu erleben, erfahrt ihr in unserem Video:

Was haltet ihr von der Idee, Black Mesa wieder in die alte Engine zu manövrieren? Freut ihr euch schon drauf oder spielt ihr lieber das originale Remake? Oder doch eher das originale Original? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!