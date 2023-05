Günstiger und schöner kann man Half-Life 1 nicht nachholen: Black Mesa zum Rekordpreis auf Steam

Gordon, schnapp dir deine Brechstange: Bei so einem Sale geht's für dich wieder nach Black Mesa.

Es gibt Spieleszenen, die sind auf ewig ikonisch. Die Anfangssequenz aus dem ersten Half-Life ist eine davon – mit dem Fan-Remake Black Mesa könnt ihr die mit noch schönerer Grafik genießen und zahlt aktuell sogar weniger als für das Original.

Für gerade mal 3,74 Euro erhaltet ihr die Black Mesa Definitive Edition auf Steam, das sind 75 Prozent weniger als normalerweise! Billiger konntet ihr das Remake noch nie in die Finger bekommen. Ihr solltet euch aber schnell entscheiden, das Angebot gilt nur noch bis zum 11. Mai.

Was steckt in Black Mesa drin?

Aussehen ist nicht alles – das wissen auch die Entwickler von Black Mesa. So schaut das Remake nicht nur deutlich schärfer aus, es spielt sich auch moderner. Beispielsweise fanden neue Physik-Effekte ihren Weg ins Spiel, was wiederum Auswirkungen auf einige Rätsel hat.

Ursprünglich war Black Mesa eine kostenlose Mod, mit der Zeit und den immer mehr werdenden Verbesserungen und Zusätzen fand das Spiel sich aber letztlich auch auf Steam zum Verkauf wider – mit Erlaubnis vom ursprünglichen Entwickler Valve natürlich.

12:57 Black Mesa - Das Half-Life-Remake ist nicht perfekt, aber unglaublich

Wir spielen den stummen, aber dadurch sicher nicht weniger beliebten Gordon Freeman, der in einem Untergrund-Labor als MIT-Physiker arbeitet. Als dann Monster aus einer anderen Dimension im Forschungskomplex ihr Unwesen treiben, schießt er sich natürlich schnellstmöglich zum Ausgang. Aber dann wäre da noch der mysteriöse G-Man …

Noch dieses Jahr feiert Half-Life seinen 25. Geburtstag. Dem Original-Titel sieht man die Jahreszahl auch an, mit Black Mesa hält es sich dagegen in Grenzen. Es wird aber mit Black Mesa: Classic auch schon an ein Remake zum Remake gearbeitet, wer lieber den Oldschool-Look präferiert.

Die Rabatt-Aktion scheint auch schon Früchte zu tragen: Seit Ewigkeiten konnte Black Mesa nicht mehr so viele gleichzeitige Spieler anlocken. Laut SteamDB kam der September 2021 mit etwa 4700 Spielern zumindest noch recht nah heran, mit 4900 Usern erlebt das Spiel aber aktuell ein neues Hoch.

Habt ihr Black Mesa schon gespielt oder werdet ihr jetzt bei der Aktion zugreifen? Wünscht ihr euch auch ein ähnliches Fan-Remake für Half-Life 2 oder ist euch das alte Spiel noch nicht zu angestaubt? Und wünscht ihr euch weiterhin einen dritten Teil oder glaubt ihr, der Zug ist abgefahren? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!