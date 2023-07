Mehr als dieses Teaserbild wollte EA nicht zum neuen Black-Panther-Spiel zeigen. Die Entwicklung ist noch in einem frühen Stadium.

Heutzutage vergeht kaum noch ein Tag ohne eine große Ankündigung aus Disneys Marvel-Universum. Nur wenige Monate nachdem EA angekündigt hatte, dass ein hauseigenes Studio aktuell an einem Triple-A-Titel zu Iron Man arbeitet, gab der Publisher heute bekannt, dass mit Black Panther eine weitere Marvel-Marke eine Spielumsetzung bekommt.

Neues Studio, erfahrene Entwickler

Laut dem Branchenmagazin GamesIndustry.biz handelt es sich bei dem Titel um ein neues Third-Person Singleplayer-Spiel. Entwickelt wird das Ganze bei Cliffhanger Games, einem 2021 gegründeten Studio in Seattle.

Laut EA gehören dem Team Entwickler an, die bereits an Mittelerde: Mordors Schatten, Halo: Infinite und God of War gearbeitet haben. Das Studio wird von Kevin Stephens geführt, der zuvor schon Studioleiter bei Monolith Productions war.

Was sagen die Entwickler?

Stephens schreibt zu der Black Panther-Ankündigung: »Wir wollen, dass die Spieler in unserem Spiel auf einzigartige Weise erleben können, was es heißt, des Black Panther-Mantels würdig zu sein.« Weiter heißt es:

Wir befinden uns noch in einem frühen Entwicklungsstadium und haben noch einen langen Weg vor uns, aber wir wissen, dass die Grundlage für jede großartige Geschichte darin besteht, ein erfahrenes Team mit unterschiedlichen Perspektiven aufzubauen. Und genau das wollen wir erreichen, insbesondere mit einem so wichtigen Superhelden wie Black Panther. Zu Beginn dieser Reise freuen wir uns darauf, mit Marvel Games zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass wir jeden Aspekt Wakandas, seiner Technologie, seiner Helden und unserer eigenen originellen Geschichte mit der Liebe zum Detail und der Authentizität gestalten, die die Welt von Black Panther verdient.

Disneys große Pläne

Weitere Informationen, konkrete Details zur Handlung oder gar ein Releasedatum gibt es noch nicht. Im Zuge der Ankündigung enthüllte EA lediglich ein Logo. Für weitere Details werden sich Marvel-Fans zwangsläufig noch einige Monate gedulden müssen.

Die Ankündigung dürfte Teil der aktuellen Geschäftsstrategie von Disney sein. Der Unterhaltungsriese tut sich in letzter Zeit vermehrt mit großen Studios und Publishern zusammen, um einige seiner größten Marken als Spiele umzusetzen.

Weitere Beispiele hierfür sind etwa Ubisofts Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars: Outlaws oder das kommende Indiana Jones-Spiel des Bethesda-Studios Machine Games.

Freut ihr euch auf das neue Black Panther-Spiel oder seid ihr bei so vielen Marvel-Filmen, Serien und Spielen irgendwann ausgestiegen? Seid ihr überhaupt Marvel-Fans? Und was ist euer Lieblings-Superheld? Schreibt uns all das gerne in die Kommentare.