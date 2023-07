The Witcher laufen selbst mit Henry Cavill die Netflix-Zuschauer weg

Die dritte Witcher-Staffel ist die letzte mit Henry Cavill als Geralt von Riva. Schon jetzt gibt es offenbar einen Zuschauerschwund. Bildquelle: Netflix

The Witcher war mal eine der erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt, doch langsam wendet sich das Blatt. So haben bei Staffel 3 durchschnittlich 15 Prozent weniger Zuschauer eingeschaltet als bei der zweiten Season. Doch nicht nur das: Über die ersten fünf Episoden hinweg sind auch immer mehr Leute abgesprungen.

Das geht zumindest aus einer Studio des Portals SambaTV (via Deadline) hervor, das sich auf derartige Daten im Film- und TV-Bereich spezialisiert hat. Demnach lässt das Interesse an The Witcher spürbar nach, was für die Zukunft der Netflix-Serie nicht gerade optimistisch stimmt.

Sinkende Zahlen trotz Henry Cavills letztem Auftritt

Was die Zahlen verraten: Laut den Statistiken von SambaTV haben insgesamt 1.1 Millionen US-Haushalte zur Premiere der dritten Witcher-Staffel eingeschaltet. Das sind durchaus starke Zahlen, doch im direkten Vergleich zu den 1.3 Millionen von Season 2 sind das ganze 15 Prozent weniger.

Erschwerend kommt hinzu, dass über die darauffolgenden vier der bisher veröffentlichten Episoden die Zuschauerzahl kontinuierlich abgenommen hat: So haben nur 893.000 bei Folge 2, 750.000 bei Folge 3 und 602.000 bei Folge 4 eingeschalten. Bei der fünften und aktuell letzten Episode waren es dann nur noch 505.000 - vielleicht erklärt das auch aggressive Werbekampagnen wie diese hier.

Leser sollten hier natürlich beachten, dass die Zahlen von SambaTV nicht das komplette Bild abzeichnen und sich auf einen ausgewählten Zuschauerkreis beschränken. Trotzdem sind die Statistiken durchaus aussagekräftig und zeichnen eine nicht gerade rosige Zukunft für The Witcher.

Die Gründe für das abnehmende Interesse dürften vielfältig sein: Die Kontroverse um Henry Cavills Ausstieg hat einen nicht zu unterschätzenden Anteil der Witcher-Community vergrault und nicht jeder will sich mit Liam Hemsworth als neuen Geralt abfinden.

Auch die moderaten Pressekritiken und eher negativen Fan-Reviews dürften der Euphorie gegenüber neuer Witcher-Folgen keinen Gefallen getan haben. Schon während der zweiten Staffel störten sich viele Zuschauer daran, wie stark sich die TV-Serie mittlerweile von der Romanvorlage entfernt.

2:57 The Witcher: Ihr habt Staffel 3 noch nicht geguckt? Der Story-Recap mit Rittersporn holt euch ab

So geht es mit The Witcher auf Netflix weiter

Netflix hat derweil bereits für die Zukunft von The Witcher geplant: Die Staffeln 4 und 5 mit Liam Hemsworth in der Rolle von Geralt sind bereits bestätigt, davor geht es aber noch mit Staffel 3 - Teil 2 am 27. Juli 2023 weiter. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Wie gut haben euch die ersten fünf Folgen der dritten Witcher-Season bisher gefallen? Habt ihr abgebrochen oder werdet ihr die Staffel noch zu Ende gucken? Und gebt ihr The Witcher mit Liam Hemsworth anstelle von Henry Cavill noch eine Chance? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!