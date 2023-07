»Harrison Ford trägt meine Hosen«: Marvel-Star widerspricht hartnäckigen Hulk-Gerüchten

Wird Harrison Ford in Captain America: Brave New World und Thunderbolts zum Red Hulk? Viele MCU-Fans sind überzeugt. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Der Han Solo- und Indiana Jones-Darsteller Harrison Ford wird bald Teil des Marvel Cinematic Universe: In Captain America 4 und Thunderbolts spielt Ford den altbekannten Charakter General Thaddeus Ross und ersetzt damit den verstorbenen Schauspieler William Hurt.

Und schon seit einigen Monaten hält sich die hartnäckige Theorie, dass Harrison Ford als Thunderbolt Ross zu einem neuen Hulk werden könnte: dem Red Hulk - eben wie es schon in den Marvel-Comics der Fall war.

Ausschlaggebend dafür war ein Setfoto, das der Sam Wilson-Darsteller persönlich geteilt hatte, in dem Harrison Ford in zerrissenen Hosen zu sehen war. Für viele Marvel-Fans war das natürlich der ausschlaggebende Hinweis, dass wir in Captain America 4 tatsächlich den Red Hulk zu Gesicht bekommen.

Harrison Ford hat angeblich seine Hosen verloren

Im Interview mit ComicBook liefert Anthony Mackie nun eine etwas … absurde Erklärung dafür, warum Harrison Ford in zerrissenen Hosen zu sehen war. Dem Captain America-Darsteller zufolge, hatte Ford nämlich fremde Hosen an, die ihm eigentlich gar nicht gehörten:

Ihr müsst wissen, dass Harrison und ich uns schon lange kennen. [...] Das ist schon das zweite Mal, dass wir zusammen arbeiten. Er ist nach Atlanta gekommen, sein Gepäck ging verloren, also habe ich ihm meine Hosen gegeben, die hab ich aber bei der Gartenarbeit getragen. Harrison hat als der Griesgram, der er ist, einfach gesagt: Anthony, gib mir die verdammten Hosen. Und ich meinte einfach nur Ja, okay. Das ist also alles, was es damit auf sich hat. Er hat einfach nur eine Hose gebraucht.

Naja. Ob Anthony Mackie tatsächlich nur einem hosenlosen Harrison Ford ausgeholfen hat, oder wir hier angeflunkert werden, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Dass Marvel aus dem MCU-Debüt des Red Hulk in Captain America: Brave New World ein Geheimnis machen will, ist natürlich alles andere als abwegig.

Was Harrison Ford zum Red Hulk sagt: Falls ihr euch übrigens dafür interessiert, was Harrison Ford persönlich zu den Red Hulk-Gerüchten um sein Debüt im Marvel Cinematic Universe zu sagen hat, schaut ihr euch am besten das folgende Video an. In dem Interview liefert Ford bei Minute 02:43 genau die Antwort auf die Frage, die man von ihm erwarten würde.

Mehr erfahren wir spätestens zum 26. Juli 2024, wenn Captain America 4 in den Kinos startet, am 20. Dezember 2024 folgt dann bereits Thunderbolts. Mehr zu den kommenden Filmen und TV-Serien des Marvel Cinematic Universe erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was haltet ihr von den Spekulationen um Harrison Ford als Red Hulk in Captain America: Brave New World und Thunderbolts? Kauft ihr Anthony Mackie seine Erklärung ab oder haltet ihr das für eine kreative Ausrede? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die beiden kommenden Filme des Marvel Cinematic Universe? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!