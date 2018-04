Während schon das nächste Marvel-Abenteuer Avengers: Infinity War in den Startlöchern steht, geht der Erfolgskurs des Superheldenfilms Black Panther unaufhörlich weiter.

Inzwischen hat der Kinofilm mit bisher 1,2 Mrd. Dollar Kino-Einnahmen weltweit nach acht Wochen die Top 10 der kommerziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten erobert (laut BoxOfficeMojo).

Erfolgreichster Marvel-Film in den USA

Allein in den US-Kinos knackt der Film einen Rekord nach dem anderen. So ist Black Panther mit 665 Mio. Dollar Einnahmen die erfolgreichste Comic-Verfilmung in den US-Kinos, und lässt den bisherigen Spitzenreiter Marvel's The Avengers (2012) mit 623 Mio. Dollar hinter sich. Damit ist er auch der erfolgreichste Film im Marvel Cinematic Universe.

Gleichzeitig ist Black Panther aber auch der dritterfolgreichste US-Kinofilm aller Zeiten und überrundet sogar James Camerons Titanic mit 659 Mio. Dollar Einnahmen. Einzig Star Wars: Das Erwachen der Macht (2015) mit 936 Mio. Dollar als bisher ungeschlagener Spitzenreiter und Camerons Avatar (2009) mit 760 Mio. Dollar als Zweitplatzierter heißt es noch einzuholen. Zum Vergleich: Star Wars: Die letzten Jedi (2017) kommt laut BoxOfficeMojo auf den 7. Platz mit 620 Mio. Dollar.

Deutschland: Mehr als 1,6 Mio. Kinobesucher

Während der Marvel-Film Black Panther auch nach acht Wochen Spielzeit weiterhin laut BoxOfficeMojo unter den Top 5 der aktuellen US-Kinocharts ist, hat er die deutschen Top 10 der Charts bereits verlassen.

Dennoch kann sich das Einspielergebnis sehen lassen: Mehr als 1,6 Mio. Zuschauer haben bisher den Film auf der großen Leinwand gesehen und bescherten dem Filmstudio rund 21 Mio. Dollar Kino-Einnahmen. Damit erreicht Black Panther bislang den 2. Platz der bisher erfolgreichsten Filme des Jahres 2018 in den deutschen Kinos, nach Fifty Shades of Grey 3 mit 2,9 Mio. Kinobesucher.

Black Panther kommt im Juli auf DVD und Blu-ray

Disney hat inzwischen den Release-Termin für die Heimkino-Fassung bekannt gegeben: Am 19. Juli erscheint Black Panther auf DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D und 4K Ultra HD im Handel. Nähere Details über das Bonusmaterial gibt es bislang noch nicht.