Free2Play-Umstellungen werden nicht immer mit offenen Armen empfangen. Immerhin bringen diese auch Nachteile mit sich, wie einfacherer Zugang zum Spiel für Cheater. Seit das Multiplayer-Schwertkampfspiel Blade Symphony kostenlos wurde, erntet es negative Kritiken von der Community auf Steam.

Die Umstellung kündigte der Entwickler bereits 2017 an. Am 8. März dieses Jahres führte er den Schritt dann durch und kündigte das in einem News-Update auf Steam an. Als Grund gibt das Team an, dass man sich eine längere Lebenszeit für den Titel erhofft, der vor der Umstellung jeden Tag weniger als 10 aktive Spieler gleichzeitig sah.

Käufer des Spiels erhalten zehn exklusive Items und der Entwickler gibt an, dass weitere in Zukunft folgen könnten, wenn sich das Spiel als lukrativ erweist.

Negative Steamkritiken als Reaktion

Die Spieler sind alles andere als erfreut über diesen Schritt. Während das Spiel nach seinem Release im Jahr 2014 überwiegend positive Wertungen erhielt und im Laufe der letzten Jahre eine durchwachsene Gesamtwertung hatte, sind die Reviews seit der Umstellung überwiegend negativ.

Unter den ablehnenden Wertungen befinden sich unter anderem neue Spieler, welche sich über eine unintuitive Steuerung beschweren und Käufer, die sich um ihr Geld betrogen fühlen. Zudem beschweren sich viele Nutzer über Bugs und Abstürze.

Die Spielerzahlen sind seit der Umstellung jedoch angestiegen. Seit es Blade Symphony kostenlos gibt, haben sich mehr als 200 Spieler gleichzeitig auf den Servern eingefunden. Ein gewaltiger Unterschied im Vergleich zu den leeren Lobbys vor dem 8. März.

