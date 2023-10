Blind Guardian hautnah! Gewinnt Konzert-Tickets für die Band - inklusive Meet+Greet

Wir verlosen 2x2 Tickets für insgesamt drei Locations an unsere Plus-Mitglieder.

Zeit zum Rocken! Wir verlosen unter allen Plus-Userinnen und Usern insgesamt 6x2 Tickets für die Konzerte der Band Blind Guardian in Hamburg, München und Oberhausen.

Blind Guardian ist on Tour in Deutschland! In Zusammenarbeit mit Nuclear Beast Records wollen wir euch die Chance geben, die Band persönlich bei einem »Meet & Greet«-Event kennen zu lernen.

Aber das ist noch nicht alles: Beim Konzert in München könnt ihr euch außerdem auf ein Pläuschchen mit Maurice Weber, Stephanie Schlottag und Heiko Klinge von der GameStar freuen.

Alle Infos zu den Events

Hier sind nochmal alle Eckdaten für die einzelnen Konzerte:

Ort: Hamburg , Große Freiheit

, Große Freiheit Datum: 13. Oktober 2023

Uhrzeit: Start 19:00 Uhr

Meet&Greet: 17:00 Uhr

Ort: Oberhausen , Turbinenhalle

, Turbinenhalle Datum: 15. Oktober

Uhrzeit: Start 20:00 Uhr

Meet&Greet: 17:00 Uhr

Ort: München , Backstage Kulturzentrum

, Backstage Kulturzentrum Datum: 16. Oktober

Uhrzeit: Start 20:00 Uhr

Meet&Greet: 17:00 Uhr feat. GameStar

Wie kann ich an der Verlosung teilnehmen?

Um bei der Verlosung mitzumachen, müsst ihr auf einen der folgenden Links gehen und euch dort in das Formular eintragen.

Jeder Link führt zu einer separaten Verlosung für die drei unterschiedlichen Standorte. Achtet also darauf, dass ihr euch für die Tickets in der richtigen Stadt anmeldet.

Aber Achtung! Bitte tragt euch nur dann ein, wenn ihr auch wirklich, wirklich sicher bei den Konzerten an den jeweiligen Standorten teilnehmen werdet. Die Tickets sind nicht übertragbar.

Bitte beachtet, dass ihr und eure Begleitung mindestens 18 Jahre alt sein müsst, um an dem Meet-and-Greet teilzunehmen.

Die Verlosung endet am 9. Oktober um 12 Uhr. Alle Gewinner werden per Mail von uns zeitnah nach Ablauf des Gewinnspiels kontaktiert.

Wir drücken euch die Daumen und freuen uns auf das Treffen in München!