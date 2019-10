Blizzard befindet sich aktuell genau im Zentrum eines gewaltigen Shitstorms aus der Community. In allen großen sozialen Medien rufen tausende Spieler dazu auf, den kalifornischen Entwickler zu boykottieren. Dem Entwicklerstudio und Publisher wird vorgeworfen, aus wirtschaftlichen Interessen Menschenrechte wie freie Meinungsäußerungen zu untergraben.

Scheinbar sind aber nicht nur Fans und andere Ausstehende dieser Meinung. Laut Blizzards ehemaligem PR-Sprecher Kevin Hovdestad, äußern ebenfalls einige Blizzard-Mitarbeiter ihren Unmut über die aktuelle Situation, wenn auch nicht komplett offen.

So befindet sich auf dem Campus des Blizzard-Hauptquartiers in Irvine eine fast vier Meter große Bronze Statue eines Warcraft-Orks auf einem gewaltigen Wolf. Zu Füßen der Statue sind die Grundwerte des Unternehmens in Inschriften festgehalten. Einige dieser Werte wurden in Folge des neuen Skandals abgedeckt. Laut Hovdestad sei dies ein Zeichen des stillen Protests einiger Angestellter.

Not everyone at Blizzard agrees with what happened.



Both the "Think Globally" and "Every Voice Matters" values have been covered up by incensed employees this morning. pic.twitter.com/I7nAYUes6Q