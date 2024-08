Scrubs: 15 Jahre nach dem Serien-Ende soll jetzt tatsächlich die Fortsetzung kommen

Offenbar dürfen sich Scrubs-Fans tatsächlich auf ein Wiedersehen mit Elliot (Sarah Chalke), J.D. (Zach Braff) und Turk (Donald Faison) einstellen. Bildquelle: ABC

Ihr könnt euch darauf freuen oder davor fürchten: 15 Jahre nach der finalen Staffel soll jetzt tatsächlich Scrubs zurückkehren. Das behauptet nicht einfach irgendwer, sondern verspricht mit Bill Lawrence der Serien-Schöpfer höchstpersönlich.

Scrubs kehrt zurück - aber wie genau?

Ob es sich dabei um ein Reboot oder eine zehnte Staffel handelt, ist aktuell nicht bekannt. Lawrence zufolge müssen er und sein Team in den kommenden sechs Monaten erstmal selbst herausfinden, wie genau sie Scrubs zurückbringen wollen.

Fest steht zumindest schon einmal: ein Scrubs-Film ist nicht geplant. Gegenüber LADBible verrät Lawrence konkret:

Wir werden es definitiv machen - einfach nur, weil wir alle so viel Spaß dabei haben, miteinander rumzuhängen. [...] Ich bin dem offen gegenüber [...] und ich möchte das nicht im Zuge eines Films machen. Ich bin aber definitiv dem offen gegenüber, ein paar Jahre mehr mit dieser Serie zu verbringen. Es würde Spaß machen zu sehen, wo all die Charaktere, die ich kenne und liebe, mittlerweile angekommen sind. Es wäre aber auch spaßig zu sehen, wie es einem Nachwuchs-Arzt jetzt gehen würde. Wir unterhalten uns viel darüber und ich denke, wir werden in den nächsten sechs Monaten herausfinden, was wir machen wollen.

Übrigens: Unser Kollege Marco Risch von Nerdkultur hat für GigaTV Mag bereits auf Scrubs zurückgeblickt. Zur Entstehung und den Hintergründen erfahrt ihr mehr in dem folgenden Video.

Zuvor hatten bereits ein paar Scrubs-Veteranen ihr Interesse ausgedrückt (via JoBlo), für ein Revival der Serie zurückkehren zu wollen - so zum Beispiel Zach Braff (J.D.), Sarah Chalke (Elliot) oder John C. McGinley (Dr. Cox). Als ein paar der Darsteller im April ein gemeinsames Foto bei Instagram posteten, kam auch unter vielen Fans die Hoffnung auf ein Comeback von Scrubs auf.

Scrubs startete 2001 und wurde 2009 mit der neunten und bis dato letzten Staffel beendet. Allgemein gilt die Sitcom als einer der besten und beliebtesten Vertreter ihres Genres - auch wenn vor allem die letzte Season schwächelte und selbst bei Fans nicht mehr allzu gut ankam.

Der ausschlaggebende Grund: Statt J.D., Turk, Elliot, Carla und Co. stand eine neue Generation im Fokus, während altbekannte Fanlieblinge maximal in Nebenrollen auftraten. An dem Kultstatus von Scrubs hat das aber wenig geändert und heute könnt ihr die Serie bei Prime Video, Disney Plus und Joyn im Abo streamen.

Was haltet ihr davon, dass Scrubs 15 Jahre nach dem ursprünglichen Ende der Serie nochmal zurückkehren soll: Freut ihr euch darüber oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten?

Was ist eurer Meinung nach der denkwürdigste Scrubs-Moment, an den ihr noch immer gerne zurückdenkt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!