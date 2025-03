Mehr Teile als alle Lego-Züge zusammen: Die neue Lok von BlueBrixx wiegt sagenhafte zehn Kilogramm

BlueBrixx hat eines der größten Zug-Modelle aller Zeiten veröffentlicht.

Das neueste Highlight des deutschen Klemmbausteinherstellers BlueBrixx dürfte ohne Zweifel die neue Display Dampflokomotive der Baureihe 01 sein. Die ist nicht zum Spielen geeignet, dafür umso mehr zum Bestaunen im Regal - zumindest wenn ihr dementsprechend ausgestattet seid. Denn mit einer Länge von 119 Zentimetern und einem Gewicht von etwa 10 Kilogramm dürfte so manches Regal in die Knie gezwungen werden.

Nicht nur für Zug-Fans ein Hingucker

BlueBrixx besitzt mit Brix eine eigene Marke ausschließlich für Klemmbausteinmodelle zu Zügen, Schienen, Bahnhöfen und allem, was dazu gehört. Die neue Dampflokomotive setzt auf einen 18:1-Maßstab und nimmt damit ordentlich Platz ein.

Name : Display Dampflokomotive

: Display Dampflokomotive Teileanzahl : 7.154 Steine

: 7.154 Steine Preis : 300 Euro

: 300 Euro Preis pro Teil : 4,2 Cent

: 4,2 Cent Länge : 119 Zentimeter

: 119 Zentimeter Breite : 16,5 Zentimeteer

: 16,5 Zentimeteer Höhe: 26 Zentimeter

Kein Leichtgewicht: Dank einer Instagram-Story von BlueBrixx kennen wir sogar das ungefähre Gewicht des Sets. Mit über 10 Kilogramm ist die Dampflokomotive definitiv ein Titan im Regal. Sie ist so schwer, dass ihr nach der Bestellung an der Haustür möglicherweise genervte Blicke von eurem Paketboten kassiert.

3:04 7.347 Teile: BlueBrixx übertrumpft mit dem Herrenhaus des Astronomen fast alle LEGO-Sets

Autoplay

Mehr Steine als alle Lego-Züge zusammen

Lego führt aktuell sechs klassische Zug-Modelle, inklusive dem Hogwarts-Express aus der Harry-Potter-Serie. Werden hier alle Teile zusammengerechnet, erhält man eine Summe von 6.699 Steinen. Das sind knapp 400 weniger als bei der Dampflokomotive. Preislich liegen die Sets zusammen mit der UVP bei 890 Euro. Also fast dreimal so viel wie bei der deutschen Konkurrenz.

Allerdings muss man bei dem Vergleich mit einberechnen, dass es bei Lego deutlich mehr größere Steine wie Schienen und Formteile gibt. Außerdem sind einige Minifiguren enthalten und bei zumindest bei einem Set fallen Lizenzkosten an. Es ist dennoch interessant zu veranschaulichen, welche unterschiedlichen Dimensionen innerhalb eines Themenbereichs möglich sind.

BlueBrixx hat in den vergangenen Jahren bereits mehrere Dampflokomotiven veröffentlicht. Die waren jedoch nicht mal ansatzweise so gigantisch wie das neueste Modell. Dafür gibt es andere Züge, die definitiv mithalten können. So zum Beispiel das Schweizer Krokodil mit fast 9.000 Teilen oder die V 100 mit über 5.000 Teilen.