The Mandalorian hat bei Boba Fett »geklaut« und dafür will der Star jetzt Wiedergutmachung

Bei The Book of Boba Fett dürften sich die meisten Star-Wars-Fans einig sein: Die TV-Serie um den berüchtigtsten Kopfgeldjäger der Galaxis blieb weit hinter ihrem Potenzial zurück. So widmete sich eine der insgesamt sieben Folgen nicht einmal dem eigentlichen Titel- Held .

Stattdessen wurde die Geschichte von The Mandalorian fortgeführt, während dabei von Boba persönlich jegliche Spur fehlte. Ein Umstand, mit dem Hauptdarsteller Temuera Morrison selbst nicht allzu zufrieden zu sein scheint.

Boba Fett will Rache

Auf der MCM Comic Con London sprach der 63-jährige Schauspieler über The Mandalorian und The Book of Boba Fett darüber (via Yahoo). Dabei ließ Morrison durchblicken, dass er der Meinung ist, Din Djarin (Pedro Pascal) würde ihm jetzt etwas schulden .

Denn mit Boba Fett hat Morrison noch lange nicht abgeschlossen - ganz im Gegenteil. Der Neuseeländer betonte bereits mehrere Male, sich vehement für weitere Staffeln in der Rolle des frischgebackenen Daimyos von Tatooine einzusetzen. Und für The Mandalorian würde er definitiv auch zurückkehren wollen:

Mir würde es gefallen, wenn mein Charakter bei The Mandalorian auftaucht, die Mando-Festung aufmischt und dabei ein paar Arschtritte verteilt. Genauso, wie [Mando] in meine Serie reingeschneit und eine Episode geklaut hat - ich würde den Gefallen gerne erwidern.

Beachtet dabei natürlich: Zwischen Morrison und den Verantwortlichen bei Lucasfilm dürfte es diesbezüglich kein böses Blut geben. Morrison ist unter Star-Wars-Fans dafür bekannt, rau wirkende Aussagen ein Augenzwinkern und Lächeln zu verleihen.

1:48 The Book of Boba Fett - Offizieller Trailer

Wie sieht die Star-Wars-Zukunft von Boba Fett aus?

Fraglich ist natürlich, ob der neuseeländische Schauspieler seinen Wunsch erfüllt bekommt. Denn ob The Mandalorian eine vierte Staffel bekommt, ist aktuell nicht bekannt. Denn für den 21. Mai 2026 steht jetzt erstmal der Kinofilm The Mandalorian & Grogu an.

Dass Morrison dafür als Boba Fett zurückkehrt, ist alles andere als unwahrscheinlich. In noch weiterer Zukunft liegt dann wiederum Dave Filonis persönlicher Kinofilm, der die zwischen Episoden 6 und 7 angesiedelten TV-Serien in einem großen Finale zusammenführen soll - also Mandalorian, Boba Fett, Ahsoka und Co.

Derweil bemüht sich Temuera Morrison hinter den Kulissen weiterhin darum, dass The Book of Boba Fett eine zweite Staffel erhält - wie er erst kürzlich bei der Sydney Supernova 2024 verriet (via HeroicHollywood). Dabei unterstützt ihn übrigens auch seine Kollegin Ming-Na Wen, die in der Star-Wars-Serie in der Rolle von Fennec Shand auftritt.

Wir beide haben ziemlich hart in der Hoffnung daran gearbeitet, dass [die Serie] fortgesetzt wird und vielleicht eine zweite oder dritte oder vierte oder fünfte oder sechste oder siebte Staffel bekommt. Ich habe versucht, sie in diese Bewegung zu schubsen. Es braucht wohl ein bisschen mehr Geschubse …

Wie gut hat euch The Book of Boba Fett gefallen? Würdet ihr euch eine zweite Staffel für die Star-Wars-Serie um Temuera Morrison und Ming-Na Wen wünschen oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was würdet ihr euch für die Zukunft von The Mandalorian und die Star-Wars-Serien zwischen Episode 6 und 7 erhoffen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!