Ahsoka: Das erste Bild zu Staffel 2 verrät schon jetzt ein wichtiges Story-Detail

Staffel 2 von Ahsoka dürfte noch ein Weilchen auf sich warten lassen. Aktuell ist nicht bekannt, wann der Release neuer Folgen für Disney Plus geplant ist. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Es ist offiziell: Ahsoka bekommt eine zweite Staffel! Fairerweise war das schon seit Monaten ein offenes Geheimnis, wir beschweren uns darüber aber nicht. Jetzt - kurz nach der Ankündigung - ist nun auch ein erstes Artwork zu der kommenden Ahsoka-Season aufgeschlagen. Das lässt bereits erste Schlüsse zu, wohin es mit der Story geht.

Kleiner Story-Recap gefällig?

Falls ihr eine kleine Gedächtnisauffrischung braucht: Im Finale der ersten Staffel haben Ahsoka Tano (Rosario Dawson) und Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) mit Ezra Bridger (Eman Esfandi) die Plätze getauscht: Ahsoka und Sabine strandeten auf dem Planeten Peridea in einer fremden Galaxie, während es Ezra als blinder Passagier auf Thrawns (Lars Mikkelsen) Chimaera zurück nach Hause schaffte.

Doch auf Peridea sind Ahsoka und Sabine nicht allein: Shin Hati (Ivanna Sakhno) und Baylan Skoll (Ray Stevenson) blieben ebenfalls zurück, gingen aber getrennte Wege. Der ehemalige Jedi Baylan folgte einem mysteriösen Ruf , der ihn auf die Spuren der Macht-Götter von Mortis führte.

Wie es in Ahsoka: Staffel 2 weitergehen könnte

Und hier wird das erste Artwork zur zweiten Ahsoka-Staffel relevant: Die Zeichnung zeigt nämlich Ahsoka und Sabine auf den Spuren von Baylan. Die beiden Heldinnen finden sich auf derselben Statue wieder, auf der Shin Hatis Meister seinem Schicksal entgegen blickte.

Das impliziert, dass Baylans Quest und die Macht-Götter von Mortis in Staffel 2 eine wichtige Rolle spielen und es zu einem Wiedersehen zwischen den Widersachern kommen könnte. Ahsoka ist schon seit ihren Abenteuern in The Clone Wars fest mit diesen Manifestationen der lebendigen Macht verknüpft, nachdem sie von der Tochter zu neuem Leben erweckt wurde.

Im Finale von Staffel 1 teaserte Ahsoka bereits an, dass sie das Gefühl habe, genau dort angekommen zu sein, wo sie sein muss. Das wurde nochmal durch den verheißungsvollen letzten Blick unterstrichen, den Anakin Skywalker (Hayden Christensen) seiner ehemaligen Padawan widmete.

Wer oder was die Macht-Götter überhaupt sind? Die sogenannten Einen wurden bereits in Dave Filonis Animationsserien The Clone Wars und Rebels etabliert. Bei dem Vater, dem Sohn und der Tochter handelt es sich um Personifizierungen der Macht, die sich gegenseitig im Gleichgewicht halten. Ihre genaue Rolle und Bedeutung im Krieg-der-Sterne-Universum bleibt derzeit noch kryptisch und vage, mehr könnte die Ahsoka-Serie in Zukunft verraten.

Die Tochter symbolisiert die Helle Seite der Macht, der Sohn die Dunkle Seite und der Vater die Balance zwischen beiden. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Ob und in welcher Form Baylan Skoll in Staffel 2 zurückkehrt, lässt sich natürlich aktuell nicht Gewissheit sagen. Die erste Ahsoka-Staffel wurde vom plötzlichen Tod seines Darstellers Ray Stevenson am 21. Mai 2023 überschattet. Ob seine Rolle neu besetzt oder aus Ahsoka herausgeschrieben wird, ist aktuell nicht bekannt. Bisher gab es seitens Lucasfilm lediglich ein diplomatisches Update bezüglich der Zukunft des Charakters.

Übrigens: Die zweite Staffel von Ahsoka wurde im selben Atemzug wie ein Kinofilm zu The Mandalorian angekündigt. Mehr dazu und wie es ganz allgemein mit Star Wars im Kino und auf Disney Plus weitergeht, könnt ihr unter den folgenden Links weiterlesen.

Wie gut hat euch die erste Staffel von Ahsoka gefallen und was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die zweite? Freut ihr euch über die offizielle Bestätigung von Season 2 oder hättet ihr guten Gewissens darauf verzichten können? Wie sollte eurer Meinung nach mit dem Charakter von Baylan Skoll nach dem Tod von Ray Stevenson umgegangen werden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!