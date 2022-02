The Book of Boba Fett: Die Post-Credits-Szene von Kapitel 7 erklärt

Die neueste und damit letzte Folge von The Book of Boba Fett hält in neuester Star Wars-Manier eine kleine Überraschung für euch bereit. Im diesem Artikel liefern wir euch alle Infos zur Post-Credits-Szene von Kapitel 7: Für die Ehre und was die für zukünftige Projekte wie zum Beispiel Staffel 3 von The Mandalorian bedeuten könnte.

Seid ab dieser Stelle natürlich vor Spoilern gewarnt! Habt ihr das Finale der ersten Season von The Book of Boba Fett noch nicht gesehen, werft ihr vielleicht erstmal einen Blick auf die neueste Star Wars-Ankündigung. Wir haben wir euch alle wichtigen Infos zur Kenobi-Serie mit Ewan McGregor zusammengefasst.

Was in der Post-Credits-Szene passiert

Die Post-Credits-Szene von Kapitel 7 zeigt Boba Fetts Bacta-Tank in seinem Palast. Allerdings liegt nicht Boba selbst in der medizinischen Apparatur, sondern Cobb Vanth (Timothy Olyphant). Neben dem Bacta-Tank sehen wir außerdem den Modifier (Thundercat), der sein Skalpell zückt.

Damit steht fest: Cobb Vanth hat sein Duell mit dem Kopfgeldjäger Cad Bane (Corey Burton) überlebt. Nach dem Treffer in seiner Schulter dürften wir den Marshal von Freetown also mit einem mechanischen Arm wiedersehen. Der Modifier bescherte immerhin schon Charakteren wie Fennec Shand (Ming-Na Wen) oder Drash (Sophie Thatcher) einige Upgrades.

Was das für die Zukunft von Star Wars bedeuten könnte

Wiedersehen in Staffel 3? Mit der Post-Credits-Szene von The Book of Boba Fett dürften wir Marshal Cobb Vanth zweifelsohne in zukünftigen Star Wars-Produktionen wiedersehen. Am naheliegendsten dafür wäre natürlich die dritte Staffel The Mandalorian, die Ende 2022 auf Disney Plus starten soll.

Alle Infos zu sämtlichen Star Wars-Serien, die sich aktuell für Disney Plus in Entwicklung befinden, findet ihr in unserer großen Übersicht:

Apropos Cad Bane …

Boba Fetts alter Mentor und Rivale blieb nur ein kurzer Auftritt in Star Wars-Realverfilmungen vergönnt: In Kapitel 7 von The Book of Boba Fett zog er im Duell mit dem Titelhelden den Kürzeren: Boba Fett durchbohrte Bane mit dem Gaderffii, den er von den Tusken-Räubern seines Stammes verliehen bekam.

Doch nicht so tot, wie gedacht? Einige Star Wars-Fans glauben aber nicht so recht an den Tod Cad Banes. Denn auffälligerweise wurde die vermeintliche Todesszene des Kopfgeldjägers von einem Leuchten und Piepen begleitet. Deswegen vermuten zahlreiche Zuschauer, dass wir Cad Bane nach seinen Auftritten in The Clone Wars und The Bad Batch nicht das letzte Mal gesehen haben.

So wird unter anderem spekuliert, dass Cad Banes mechanische Verbesserungen seines Körpers ein Notsignal ausgesendet haben könnten. Dabei wäre naheliegend, dass es sich bei dem Empfänger um Todo 360 handelt - den Droiden von Cad Bane, den wir ihn The Book of Boba Fett gar nicht zu Gesicht bekamen.

Rückkehr nicht völlig auszuschließen: Natürlich ist nicht offiziell bestätigt, dass Cad Bane überlebt hat, aber Disney und Lucasfilm könnten sich allemal ein Hintertürchen für seine Rückkehr offen halten. Immerhin gehört der Kopfgeldjäger zu den Fan-Lieblingen von Star Wars - auch wenn sein Ende zu Händen von Boba Fett ein sehr passendes und stimmiges Ende für Cad Bane wäre.

Bekommt Boba Fett eine Staffel 2?

Letztendlich stellt sich natürlich die Frage, ob The Book of Boba Fett eine zweite Staffel bekommen wird. Zum aktuellen Zeitpunkt ist die nicht offiziell angekündigt. Wie die Chancen dafür stehen und wie wir die Situation einschätzen, könnt ihr in diesem Artikel nachlesen:

Was haltet ihr von der Post-Credits-Szene von The Book of Boba Fett: Freut ihr euch über die mögliche Rückkehr von Cobb Vanth? Und hat Cad Bane eurer Meinung nach die Geschehnisse des Staffelfinales überlebt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!