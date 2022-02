Nach The Mandalorian und The Book of Boba Fett steht bereits die nächste Star Wars-Serie in den Startlöchern: Am 25. Mai 2022 heißt es Hello there , wenn Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi auf Disney Plus zurückkehrt.

Wir liefern euch in dieser Übersicht alle wichtigen Infos zu der Kenobi-Serie. Wollt ihr wissen, wie es sonst mit Star Wars auf Disney Plus weitergeht, können wir euch natürlich ebenfalls weiterhelfen.

Alles, was ihr zu Kenobi wissen solltet

Release: Wann startet Kenobi?

Kenobi startet am 25. Mai 2022 auf Disney Plus. Das haben Disney und Lucasfilm mittlerweile offiziell bekannt gegeben. Dabei werden die Episoden wie gewohnt im wöchentlichen Takt veröffentlicht, zum 25. Mai sind also nicht alle Folgen auf einmal verfügbar.

Plattform: Wo ist Kenobi verfügbar?

Kenobi erscheint exklusiv auf Disney Plus - eben so wie alle anderen aktuellen Star Wars-Serien. Mit einem Release auf Plattformen wie Netflix, Amazon Prime, Apple+ und Co. braucht ihr also nicht rechnen.

Staffeln und Episoden: Wie umfangreich wird Kenobi?

Kenobi wird insgesamt eine Staffel und sechs Episoden umfassen. Danach ist Schicht im Schacht, denn das Projekt ist bereits von vornherein als Limited Series angelegt. Das bedeutet, dass es zumindest gemäß dem aktuellen Stand keine Staffel 2 oder 3 geben soll.

Natürlich ist nicht völlig auszuschließen, dass Disney seine Pläne diesbezüglich umwirft, wenn beispielsweise die Fans nach mehr hungern oder Ewan McGregor für weitere Staffeln zu haben wäre. Doch zum aktuellen Zeitpunkt wird Kenobi eine in sich abgeschlossene Handlung erzählen.

Story: Um was geht es in Kenobi?

Die Geschichte von Kenobi spielt sich zwischen Episode 3 - Die Rache der Sith und Episode 4 - Eine neue Hoffnung ab. Wir begleiten also Obi-Wan Kenobi, als er nach dem Fall der Republik und dem Untergang des Jedi-Ordens über den jungen Luke Skywalker auf Tatooine wacht. Offiziell gibt es sonst noch keine weiteren Story-Details, doch wir wissen bereits dank Leaks und Insidern mehr.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Genau genommen spielt Kenobi zehn Jahre nach Episode 3. Die Handlung soll aber nicht nur auf Tatooine spielen, Obi-Wan verlässt angeblich auch den Wüstenplaneten zwischenzeitlich. Kenobi könnte von Inquisitoren gejagt werden, womöglich verschlägt es ihn deswegen auf andere Planeten. Hayden Christensen wird als Anakin Skywalker beziehungsweise Darth Vader auftreten, Kathleen Kennedy verspricht ein “Rematch des Jahrhunderts”. Ebenfalls soll es Rückblenden zur Zeit der Klonkriege geben, hier dürften wir Obi-Wan und Anakin in alter Dynamik wiedersehen.

Darsteller: Wer tritt in Kenobi auf?

Neben Ewan McGregor treten natürlich noch viele weitere Darsteller in der Kenobi-Serie auf. Wir listen euch alle Schauspieler auf, die zum aktuellen Zeitpunkt offiziell bekannt gegeben wurden:

Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi

als Obi-Wan Kenobi Hayden Christensen als Anakin Skywalker/Darth Vader

als Anakin Skywalker/Darth Vader Joel Edgerton als Owen Lars

als Owen Lars Bonnie Piesse als Beru Lars

als Beru Lars Moses Ingram (Das Damengambit)

(Das Damengambit) Kumail Nanjiani (Eternals)

(Eternals) Indira Varma (Game of Thrones)

(Game of Thrones) Rupert Friend (Hitman: Agent 47)

(Hitman: Agent 47) O'Shea Jackson Jr. (Straight Outta Compton)

(Straight Outta Compton) Sung Kang (Fast & Furious)

(Fast & Furious) Simone Kessell (Xena)

(Xena) Benny Safdie (Der schwarze Diamant)

Showrunner und Regie: Wer ist hinter den Kulissen verantwortlich?

Als Showrunner ist Deborah Chow für Obi-Wan Kenobi verantwortlich. Die Regisseurin sammelte bereits umfangreiche Erfahrung im TV-Bereich und setzte bereits Szenen für Serien wie Better Call Saul, American Gods, Marvel’s Jessica Jones oder Fear the Walking Dead in Szene.

Chow ist aber auch im Star Wars-Universum nicht neu: Sie arbeitete bereits mit Jon Favreau und Dave Filoni gemeinsam an The Mandalorian und drehte die beiden Episoden Kapitel 3: Der Fehler und Kapitel 7: Die Abrechnung. Kurz darauf wurde bekannt gegeben, dass Deborah Chow hauptverantwortlich für die Kenobi-Serie wird.

Trailer: Was gibt es aktuell zu Kenobi zu sehen?

Nein, zum momentanen Zeitpunkt gibt es noch keinen Trailer zur Kenobi-Serie. Disney und Lucasfilm veröffentlichten bisher ein offizielles Poster, das Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) mit Lichtschwert auf den Dünen von Tatooine zeigt:

Welche Erwartungen habt ihr an die Kenobi-Serie? Freut ihr euch auf die Rückkehr von Ewan McGregor oder könntet ihr darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!