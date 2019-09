Borderlands 3: Tests könnten früher vor Release erscheinen als erwartet

Glaubt man Metacritic, könnt ihr euch schon überraschend früh ein Bild von Borderlands 3 machen: Dort heißt es, dass die ersten Tests zum Spiel schon am Montag, den 9. September erscheinen werden - also gleich mehrere Tage vor Release. Denn Borderlands 3 selbst wird erst am Freitag, den 13. September auf den Markt. Dass ein Test-Embargo fast eine Woche vor Release fällt, ist durchaus ungewöhnlich und kann signalisieren, dass Publisher und Entwickler zuversichtlich mit starken Wertungen rechnen.

Allerdings ist das Datum nicht von offizieller Seite bestätigt und Metacritic nennt keine Quelle für seine Behauptung. Es scheint jedoch unwahrscheinlich, dass eine derart große und wichtige Seite den Termin einfach aus dem Hut zieht.

Und der GameStar-Test zu Borderlands 3?

Für unseren Test können wir euch noch keinen konkreten Termin nennen, aber wir werden Borderlands 3 selbstverständlich intensiv testen und ein dickes Testpaket schnüren:

Umfangreicher Test-Artikel mit Wertung

Langes Test-Video direkt zusammen mit dem Artikel

direkt zusammen mit dem Artikel Für Plus-User obendrein eine Wertungsdiskussion zwischen Haupttester Maurice und Unterstützungstester Heiko

Wird es ein würdiges Comeback? Kann Gearbox das fantastische Borderlands 2 noch übertrumpfen? Und gelingt ihnen noch mal so ein genialer Schurke wie Handsome Jack? Wir werden uns ins Ödland stürzen, um diese Fragen für euch zu beantworten!

Bis dahin empfehlen wir euch unsere Previews basierend auf den ersten Stunden Gameplay. Maurice und unsere Mein-MMO-Kollegin Leya konnten Borderlands 3 auf dem ersten Gameplay-Event anspielen und waren enorm angetan. Leya hatte bei einem zweiten Event obendrein die Gelegenheit, noch etwas tiefer einzusteigen und zieht in diesem Video ein Ersteindrucks-Fazit: